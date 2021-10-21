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Bairro Alto Lage

Vídeo: carro pega fogo em posto de combustíveis em Cariacica

Imagens mostram veículo em chamas, na noite desta quinta-feira (21). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 19:00

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

21 out 2021 às 19:00
Carro pegou fogo dentro de posto de combustíveis em Cariacica
Carro pegou fogo dentro de posto de combustíveis em Cariacica Crédito: Fabrício Giesen
Um carro pegou fogo em um posto de combustíveis no bairro Alto Lage, em Cariacica, no início da noite desta quinta-feira (21). Um vídeo enviado por leitor de A Gazeta mostra o veículo, de cor cinza, com a parte da frente em chamas. As imagens mostram a fumaça causada pelo incêndio. Confira:
Segundo Fabrício Giesen, que voltava do trabalho quando viu o carro em chamas, populares ajudaram a combater o fogo enquanto o Corpo de Bombeiros era acionado. O veículo ficou destruído. Não houve feridos.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que as chamas já tinham sido extintas por populares, quando militares chegaram ao local.

Atualização

21/10/2021 - 8:01
O Corpo de Bombeiros informou que foi até o local, mas o fogo já havia sido apagado. O texto foi atualizado.

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