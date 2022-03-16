Vídeo: carreta atropela oito vacas em estrada de Ecoporanga

O motorista de uma carreta atropelou oito vacas na manhã desta quarta-feira (16), na rodovia ES 320, na localidade de Cotaxé, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a visão do condutor estava dificultada pela neblina. Uma pessoa também ficou ferida no acidente.
O vídeo acima mostra como ficou o caminhão e também os animais mortos, que ocupavam a estrada. Quem trafegava pelo local precisava manter a atenção. A PM informou que o dono dos gados já estava recolhendo as vacas, que serão enterradas em uma propriedade perto da rodovia.
A reportagem da TV Gazeta Norte consultou um produtor rural para estimar o prejuízo causado pelas mortes das vacas. Dependendo do peso do animal, o valor pode atingir cerca de R$ 4 mil para cada um.
A Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga apura a dinâmica dos acontecimentos no local e ainda não sabe se o produtor rural será responsabilizado.
Carreta atropela oito vacas em estrada de Ecoporanga