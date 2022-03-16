Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Neblina

Vídeo: carreta atropela oito vacas em estrada de Ecoporanga

Acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a neblina no local atrapalhou a visão do motorista
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 mar 2022 às 12:10

Publicado em 16 de Março de 2022 às 12:10

O motorista de uma carreta atropelou oito vacas na manhã desta quarta-feira (16), na rodovia ES 320, na localidade de Cotaxé, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a visão do condutor estava dificultada pela neblina. Uma pessoa também ficou ferida no acidente. 
O vídeo acima mostra como ficou o caminhão e também os animais mortos, que ocupavam a estrada. Quem trafegava pelo local precisava manter a atenção. A PM informou que o dono dos gados já estava recolhendo as vacas, que serão enterradas em uma propriedade perto da rodovia.
A reportagem da TV Gazeta Norte consultou um produtor rural para estimar o prejuízo causado pelas mortes das vacas. Dependendo do peso do animal, o valor pode atingir cerca de R$ 4 mil para cada um.
Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga apura a dinâmica dos acontecimentos no local e ainda não sabe se o produtor rural será responsabilizado.
Carreta atropela oito vacas em estrada de Ecoporanga

Veja Também

Vídeo: ruas ficam tomadas pela água após chuva em Ecoporanga

Jovens morrem afogados em represas de Ecoporanga e Aracruz

Chuva em Ecoporanga: rio transborda e provoca alagamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ecoporanga Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES
Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados