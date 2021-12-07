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Passeio

Vídeo: capivaras saem de mata e atravessam rodovia no ES

Registro chamou atenção de quem passava por Aracuí, em Castelo, Região Sul do Espírito Santo

Publicado em 

07 dez 2021 às 11:01

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 11:01

O "passeio" de capivaras em Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi registrado em vídeo. Capivaras, algumas grandes e outras filhotes, saíram da mata, cruzaram a pista e seguiram em direção ao Rio Castelo. A cena foi registrada pelo Lucimar Andreon, que passava pela rodovia.
As capivaras são nativas da América do Sul, podem medir quase um metro e meio de comprimento, pesar até 80 quilos e têm o título de maior roedor do mundo. De vez em quando, algum leitor flagra passeios de capivaras pelo Espírito Santo. 
Capivaras saem de mata e atravessam rodovia para chegar em rio no ES
Capivaras saem de mata e atravessam rodovia para chegar em rio no ES Crédito: Lucimar Andreon
Com informações do G1/ES

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