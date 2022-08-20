Vídeo: capivara chama atenção de moradores em bairro de Vila Velha

Uma capivara que apareceu no meio da rua chamou a atenção de moradores do bairro Santos Dumont, em Vila Velha , na manhã deste sábado (20). O animal passou por uma rua do bairro por volta das 6h e, segundo relato de uma moradora, estava bem acuado.

O vídeo mostra o animal encostado na parede de uma das casas, perto de um arbusto. Quem fez as imagens foi Cleuza Bonfim, moradora da região. Ela contou que se surpreendeu com a capivara ao sair de casa.

"Vi que muitos cachorros estavam latindo. Quando saí para passear com minhas cachorras, notei que a capivara estava ali. Ela estava sendo acuada por uma cachorra, eu fui até defender para que nada acontecesse. Ficou tudo bem e ela foi levada", comentou.

Capivara aparece em rua do bairro Santos Dumont, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta