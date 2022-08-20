Vídeo: capivara chama atenção de moradores em bairro de Vila Velha

Uma capivara que apareceu no meio da rua chamou a atenção de moradores do bairro Santos Dumont, em Vila Velha, na manhã deste sábado (20). O animal passou por uma rua do bairro por volta das 6h e, segundo relato de uma moradora, estava bem acuado.
O vídeo mostra o animal encostado na parede de uma das casas, perto de um arbusto. Quem fez as imagens foi Cleuza Bonfim, moradora da região. Ela contou que se surpreendeu com a capivara ao sair de casa.
"Vi que muitos cachorros estavam latindo. Quando saí para passear com minhas cachorras, notei que a capivara estava ali. Ela estava sendo acuada por uma cachorra, eu fui até defender para que nada acontecesse. Ficou tudo bem e ela foi levada", comentou.
Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Militar informou que o Ciodes foi acionado para o caso, e policiais ambientas foram ao local e capturaram o animal. A capivara será solta em habitat natural.