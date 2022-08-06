Cadela fica um mês em porta de PA à espera do dono que morreu

Uma cadela vira-lata foi resgatada depois passar um mês na frente de um Pronto Atendimento (PA) esperando pelo tutor, que morreu na unidade que fica em Viana, na Grande Vitória. Segundo apuração da repórter Viviann Barcelos, do g1ES, a história foi descoberta depois que o animal foi atropelado e a prefeitura do município recebeu uma solicitação de resgate.
De acordo com a coordenadora do Programa de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Viana, Walquiria Vieira, quando os técnicos foram resgatar cadela, perceberam que o pelo dela era bem cuidado e que o animal não tinha pulgas, características pouco comuns em cachorros de rua.
"Como ela parecia bem cuidada, achamos que ela podia ter um tutor e entramos em contato com os funcionários do PA. Foi aí que descobrimos que o tutor da cachorrinha tinha dado entrado lá há pouco mais de um mês e depois foi transferido para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, mas, infelizmente, não resistiu e morreu. Ela continuou esperando por ele", disse.
Com o atropelamento, a cachorra fraturou o fêmur e o quadril e foi encaminhada para uma clínica veterinária conveniada da Prefeitura de Viana, onde uma infecção no útero foi descoberta.
Ainda de acordo com a reportagem do g1ES, a cadela passou por uma cirurgia nesta sexta-feira (5). Segundo a prefeitura, o procedimento correu bem, o animal foi castrado e apresenta bom estado geral.
Após a cirurgia e a recuperação das fraturas, a cachorrinha, agora chamada de "Felpuda", será encaminhada para adoção responsável. Os interessados em adotar passam por uma entrevista e assinam o termo de responsabilidade para garantir o bem-estar do animal.