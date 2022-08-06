Border Collie que sumiu em Vila Velha é achada em rua de Vitória

A Marola, uma cadela da raça Border Collie que desapareceu em Vila Velha quando o adestrador dela sofreu um assalto, foi encontrada na madrugada deste sábado (6) no meio de uma rua no bairro Maruípe, em Vitória. Ela estava muito assustada, desidratada, com fome e com as patinhas machucadas.
Segundo informações do tutor do animal, o vocalista da banda Casaca, Renato Casanova, a cachorrinha já está em casa em segurança. "Estávamos procurando por ela havia dois dias. Marola estava muito assustada, rosnava para as pessoas, impedindo a aproximação delas. Por estar fugindo e correndo muito, as patinhas estavam machucadas", comentou.
Segundo Renato, a busca pela cachorrinha estava concentrada no bairro da Glória, em Vila Velha, onde ocorreu o assalto em que Marola sumiu. Após divulgação sobre o caso, o tutor recebeu um alerta de que o animal estaria na região de Maruípe, na Capital. "Queria agradecer demais à Ana Paula Bringuente, que viu o anúncio e me ligou dizendo que ela estava em Vitória. Marola foi encontrada por Vinícius Bernardi e Stefano Médice. Sou muito agradecido a todos eles", relatou.
Marola tem apenas nove meses e já foi levada ao veterinário para conferir se está tudo bem. "Encontrá-la foi a melhor coisa do mundo, um alívio gigante. Estamos todos com lágrimas nos olhos até agora", comemorou Casanova.