Cadela some após adestrador sofrer assalto em Vila Velha

Uma cadela da raça border collie, chamada Marola, desapareceu após o adestrador dela sofrer um assalto na noite desta quinta-feira (5), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo informações repassadas pelo dono do animal, o vocalista da banda Casaca, Renato Casanova, a cachorrinha foi vista pela última vez na região de Maruípe, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (5).
Renato ainda informou que Marola fugiu após se assustar com o assalto. Nesta manhã, moradores do bairro Tabuazeiro, na Capital, teriam visto a cadela circulando pela região.
Quem tiver qualquer informação a respeito da Marola, deve entrar em contato com Renato Casanova, pelo número (27) 9 9600-3993.