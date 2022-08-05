Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cadê a Marola?

Cadela some após adestrador sofrer assalto em Vila Velha

Assalto aconteceu na noite desta quinta-feira (4), na Glória. Segundo informações repassadas pelo dono, a cachorra é da raça border collie e atende por "Marola"
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 ago 2022 às 16:49

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 16:49

Cadela Marola
Marola está desaparecida desde a noite desta quinta-feira (4) Crédito: Divulgação | Renato Casanova
Uma cadela da raça border collie, chamada Marola, desapareceu após o adestrador dela sofrer um assalto na noite desta quinta-feira (5), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo informações repassadas pelo dono do animal, o vocalista da banda Casaca, Renato Casanova, a cachorrinha foi vista pela última vez na região de Maruípe, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (5). 
Renato ainda informou que Marola fugiu após se assustar com o assalto. Nesta manhã, moradores do bairro Tabuazeiro, na Capital, teriam visto a cadela circulando pela região. 
Cadela Marola
Cadela desaparecida: informações e telefone de contato para quem tiver alguma informação sobre a Marola  Crédito: Divulgação | Renato Casanova
Quem tiver qualquer informação a respeito da Marola, deve entrar em contato com Renato Casanova, pelo número (27) 9 9600-3993.

Veja Também

Polícia investiga celular achado em carro de perito desaparecido no ES

Égua morre atingida por bala perdida durante tiroteio em Cariacica

Morador de São Mateus desaparece e família pede ajuda para achá-lo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro desaparecidos Vila Velha Vitória (ES) Bairro Maruípe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado
Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados