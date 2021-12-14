Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imagens de drone

Vídeo: após chuva em Minas, Rio Cricaré transborda no ES

Segundo a Defesa Civil Municipal, três famílias estão fora de casa devido aos impactos da cheia; na noite desta terça-feira (14), o nível do rio seguia baixando
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 dez 2021 às 10:24

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 10:24

Como consequência das fortes chuvas em Minas Gerais, o nível do Rio Cricaré subiu dois metros em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e transbordou em áreas ribeirinhas. A Defesa Civil da cidade monitorou a situação ao longo do dia e, por volta das 19 horas, informou que o nível do rio seguia baixando, conforme previsto pela equipe anteriormente.
Segundo o órgão municipal, duas famílias estão desalojadas (ficarão temporariamente fora de casa) e recebem apoio da Secretaria de Assistência Social, e uma terceira família está desabrigada, já que no último domingo (12) teve a residência interditada pela Defesa Civil por apresentar rachaduras.
Cheia do Rio Cricaré em São Mateus
Cheia do Rio Cricaré em São Mateus na tarde de segunda-feira (13) Crédito:  Ronaldo Rodrigues da Silva
O Rio Cricaré nasce na cidade mineira de São Félix de Minas, na região do Vale do Rio Doce, que vem sofrendo com os efeitos das chuvas em dezembro
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

Atualização

14/12/2021 - 7:55
A reportagem foi atualizada com informações sobre o nível do rio que começou a baixar e sobre o número de famílias fora de casa.

Veja Também

Bahia tem 220 mil pessoas afetadas pelas fortes chuvas

Inmet emite alerta de chuva com perigo potencial para cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados