Vídeo: após chuva em Minas, Rio Cricaré transborda no ES

Como consequência das fortes chuvas em Minas Gerais, o nível do Rio Cricaré subiu dois metros em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e transbordou em áreas ribeirinhas. A Defesa Civil da cidade monitorou a situação ao longo do dia e, por volta das 19 horas, informou que o nível do rio seguia baixando, conforme previsto pela equipe anteriormente.
Segundo o órgão municipal, duas famílias estão desalojadas (ficarão temporariamente fora de casa) e recebem apoio da Secretaria de Assistência Social, e uma terceira família está desabrigada, já que no último domingo (12) teve a residência interditada pela Defesa Civil por apresentar rachaduras.
O Rio Cricaré nasce na cidade mineira de São Félix de Minas, na região do Vale do Rio Doce, que vem sofrendo com os efeitos das chuvas em dezembro.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte
Atualização
14/12/2021 - 7:55
A reportagem foi atualizada com informações sobre o nível do rio que começou a baixar e sobre o número de famílias fora de casa.