Viana decreta luto e padre Fernando é sepultado na cidade

Antes de ser sepultado em Viana, o padre Fernando Antônio foi velado em uma missa de corpo presente na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Vitória

Devido à perda do padre, o prefeito de Viana Wanderson Bueno (Podemos) decretou luto oficial na cidade por três dias, fato que também ocorreu em Vitória, onde o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) oficializou o luto pela perda do religioso, que estava à frente da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Jucutuquara.

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HOMENAGEM

Na homilia durante a missa de corpo presente, Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória, emocionou-se ao relembrar que, há quatro anos, o padre Fernando estava deitado diante do altar da Catedral para receber Ordenação Presbiteral. Dom Dario também relembrou as mais de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19 no país e rezou por todas elas. Devido à pandemia, a missa foi restrita, mas também transmitida nas redes sociais para que os fiéis pudessem acompanhá-la.

O padre Fernando Antônio estava há quatro anos à frente da Paróquia de Jucutuquara, em Vitória Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Vitória

Após a celebração religiosa, o corpo de Fernando Antônio foi levado para a Igreja Matriz de Viana, onde passou por um rápido rito de encomendação e na sequência foi sepultado no cemitério local.

OUTRAS VÍTIMAS

Fernando Antônio foi o terceiro sacerdote vítima do novo coronavírus que integrava a Arquidiocese de Vitória. Além dele, perdeu a vida para a doença o padre Kleber dos Santos Júnior , de Itapuã, Vila Velha, que aos 33 anos foi vítima da mesma doença no mês de fevereiro, sendo que ambos foram ordenados sacerdotes em fevereiro de 2017, na mesma cerimônia.

Colegas de turma no seminário, Fernando e Kleber se sagraram sacerdotes na Catedral Metropolitana pelo então arcebispo Dom Luiz Mancilha Vilela.