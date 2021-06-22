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Viana decreta luto e padre Fernando é sepultado na cidade

Mais uma vítima da Covid-19 no Estado, o sacerdote que estava à frente da Paróquia de Jucutuquara, em Vitória, morreu nesta segunda (21) e foi sepultado na manhã desta terça (22) na cidade natal. Ele tinha 37 anos
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 jun 2021 às 10:02

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 10:02

Vitória
Antes de ser sepultado em Viana, o padre Fernando Antônio foi velado em uma missa de corpo presente na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Vitória
Viana despediu-se na manhã desta terça-feira (22), do padre Fernando Antônio Silva de Souza, mais uma vítima da Covid-19 no Espírito Santo. O religioso foi velado na Catedral Metropolitana, em Vitória, e depois seguiu para a cidade onde nasceu e foi sepultado por volta das 10 horas. O pároco de 37 anos faleceu nesta segunda-feira (21) após semanas internado com a doença. Com a piora no quadro clínico, ele teve o óbito constatado às 14h35 no Hospital Santa Rita, na Capital.
Devido à perda do padre, o prefeito de Viana Wanderson Bueno (Podemos) decretou luto oficial na cidade por três dias, fato que também ocorreu em Vitória, onde o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) oficializou o luto pela perda do religioso, que estava à frente da Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Jucutuquara.

HOMENAGEM

Na homilia durante a missa de corpo presente, Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória, emocionou-se ao relembrar que, há quatro anos, o padre Fernando estava deitado diante do altar da Catedral para receber Ordenação Presbiteral. Dom Dario também relembrou as mais de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19 no país e rezou por todas elas. Devido à pandemia, a missa foi restrita, mas também transmitida nas redes sociais para que os fiéis pudessem acompanhá-la.
Vitória
O padre Fernando Antônio estava há quatro anos à frente da Paróquia de Jucutuquara, em Vitória Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Vitória
Após a celebração religiosa, o corpo de Fernando Antônio foi levado para a Igreja Matriz de Viana, onde passou por um rápido rito de encomendação e na sequência foi sepultado no cemitério local.

OUTRAS VÍTIMAS

Fernando Antônio foi o terceiro sacerdote vítima do novo coronavírus que integrava a Arquidiocese de Vitória. Além dele, perdeu a vida para a doença o padre Kleber dos Santos Júnior, de Itapuã, Vila Velha, que aos 33 anos foi vítima da mesma doença no mês de fevereiro, sendo que ambos foram ordenados sacerdotes em fevereiro de 2017, na mesma cerimônia.

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No dia 8 de abril, no período do oitavário da Festa de Penha, o frei franciscano Luiz Flávio Adami Loureiro, de 72 anos, também foi vítima da pandemia.

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religião Viana Vitória (ES) Catedral de Vitória Igreja Católica Covid-19 Pandemia
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