Velório de advogado morto em pesca no Amazonas será na sexta (2)

A despedida de amigos e familiares do advogado José Paulo Anholete, de 61 anos, que desapareceu no último domingo (28), após o bote em que ele estava virar no rio Acari, em Novo Aripuanã, no Amazonas, vai acontecer nesta sexta-feira (2), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, município onde a vítima morava. O corpo foi encontrado três dias depois do acidente, na terça-feira (30), a 10 quilômetros do local onde o barco virou.
Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que o corpo do advogado foi liberado aos familiares pelo Instituto Médico Legal (IML) na quarta-feira (31). Familiares e amigos foram procurados, mas não quiseram conversar com a reportagem. A previsão de chegada do corpo de Anholete ao Espírito Santo não foi informada.
O acidente aconteceu durante uma pesca esportiva no rio Acari, nas proximidades do município de Novo Aripuanã, que fica a 227 quilômetros de Manaus. Na embarcação, além do advogado, também estavam o delegado da superintendência de Polícia Regional Sul do Espírito Santo, Faustino Antunes Simões Filho, e o guia do grupo, que conseguiram se salvar.
O corpo de Anholete foi encontrado a 3 metros de profundidade. Uma equipe de três mergulhadores especialistas em águas turvas, com velocidade grande, foi acionada na segunda-feira (29) e realizou buscas submersas em uma área extensa para localizar o corpo do advogado.