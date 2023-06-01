Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Despedida

Velório de advogado morto em pesca no Amazonas será na sexta (2)

O corpo de José Paulo Anholete já foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas e será velado em Cachoeiro de Itapemirim, onde ele morava
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

01 jun 2023 às 14:00

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 14:00

O corpo do advogado foi encontrado três depois do acidente, a 10 quilômetros do local onde o barco virou
José Paulo Anholete participava de uma pesca esportiva, quando o barco virou Crédito: Divulgação / Arquivo Pessoal
A despedida de amigos e familiares do advogado José Paulo Anholete, de 61 anos, que desapareceu no último domingo (28), após o bote em que ele estava virar no rio Acari, em Novo Aripuanã, no Amazonas, vai acontecer nesta sexta-feira (2), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, município onde a vítima morava. O corpo foi encontrado três dias depois do acidente, na terça-feira (30), a 10 quilômetros do local onde o barco virou. 
Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que o corpo do advogado foi liberado aos familiares pelo Instituto Médico Legal (IML) na quarta-feira (31). Familiares e amigos foram procurados, mas não quiseram conversar com a reportagem. A  previsão de chegada do corpo de Anholete ao Espírito Santo não foi informada. 
O acidente aconteceu durante uma pesca esportiva no rio Acari, nas proximidades do município de Novo Aripuanã, que fica a 227 quilômetros de Manaus. Na embarcação, além do advogado, também estavam o delegado da superintendência de Polícia Regional Sul do Espírito Santo, Faustino Antunes Simões Filho, e o guia do grupo, que conseguiram se salvar.
O corpo de Anholete foi encontrado a 3 metros de profundidade. Uma equipe de três mergulhadores especialistas em águas turvas, com velocidade grande, foi acionada na segunda-feira (29) e realizou buscas submersas em uma área extensa para localizar o corpo do advogado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Advogado Enterro Amazonas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa: as razões políticas por trás da condenação de Jesus à cruz
Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados