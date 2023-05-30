Corpo de advogado do ES que desapareceu no Amazonas é encontrado

Corpo de José Paulo Anholete (destaque) foi encontrado por equipe de mergulhadores Crédito: Corpo de Bombeiros do Amazonas / Reprodução OAB

"O corpo será preparado. Está sendo transladado para Novo Aripuanã, de onde virá para Manaus, onde vai passar pelo IML (Instituto Médico Legal) e, daqui, seguir para a cidade natal", disse Muniz.

Ainda de acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros amazonense, o corpo de Anholete foi encontrado a 3 metros de profundidade. Uma equipe de três mergulhadores especialistas em águas turvas, com velocidade grande, foi acionada durante a segunda-feira (29) e realizou as buscas submersas em uma área extensa para localizar o corpo do advogado.

O acidente aconteceu durante uma pesca esportiva no rio Acari, nas proximidades do município de Novo Aripuanã, que fica a 227 quilômetros de Manaus. Na embarcação, além do advogado, também estavam o delegado da superintendência de Polícia Regional Sul do Espírito Santo, Faustino Antunes Simões Filho, e o guia do grupo, que conseguiram se salvar.

Pesca esportiva é forte na região

De acordo com Muniz, diversos rios do Amazonas recebem turistas todos os anos para a prática de pesca esportiva, tendo em vista a fauna subaquática amazônica.

“Naquela região do rio Acari, nas proximidades de Novo Aripuanã, existe um rio em que as águas são relativamente calmas e ocorre prática de pesca esportiva bem intensa. Infelizmente aconteceu essa tragédia que vitimou um dos turistas, o advogado”, lamenta.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES), 2ª subseção Cachoeiro de Itapemirim, lamentou com profundo pesar a morte do advogado José Paulo Anholete e se solidarizou com os familiares e amigos. "Ao longo dos anos, o Dr. José Paulo Anholete prestou serviços relevantes à advocacia e à sociedade, sendo uma pessoa muito querida e respeitada por todos", destaca.

A Gazeta procurou a Polícia Civil do Amazonas para mais informações. Não houve retorno até a publicação deste texto