Corpo de advogado do ES que desapareceu no Amazonas é encontrado

O corpo do advogado de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, José Paulo Anholete, de 61 anos, que desapareceu no domingo (28), após o bote em que ele estava virar no rio Acari, em Novo Aripuanã, no Amazonas, foi encontrado por volta das 8 horas desta terça-feira (30), no horário de Manaus — às 9 horas, no horário de Brasília —, a 10 quilômetros do local do acidente, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleison Muniz.
"O corpo será preparado. Está sendo transladado para Novo Aripuanã, de onde virá para Manaus, onde vai passar pelo IML (Instituto Médico Legal) e, daqui, seguir para a cidade natal", disse Muniz.
Ainda de acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros amazonense, o corpo de Anholete foi encontrado a 3 metros de profundidade. Uma equipe de três mergulhadores especialistas em águas turvas, com velocidade grande, foi acionada durante a segunda-feira (29) e realizou as buscas submersas em uma área extensa para localizar o corpo do advogado.
O acidente aconteceu durante uma pesca esportiva no rio Acari, nas proximidades do município de Novo Aripuanã, que fica a 227 quilômetros de Manaus. Na embarcação, além do advogado, também estavam o delegado da superintendência de Polícia Regional Sul do Espírito Santo, Faustino Antunes Simões Filho, e o guia do grupo, que conseguiram se salvar.
Pesca esportiva é forte na região
De acordo com Muniz, diversos rios do Amazonas recebem turistas todos os anos para a prática de pesca esportiva, tendo em vista a fauna subaquática amazônica.
“Naquela região do rio Acari, nas proximidades de Novo Aripuanã, existe um rio em que as águas são relativamente calmas e ocorre prática de pesca esportiva bem intensa. Infelizmente aconteceu essa tragédia que vitimou um dos turistas, o advogado”, lamenta.
Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/ES), 2ª subseção Cachoeiro de Itapemirim, lamentou com profundo pesar a morte do advogado José Paulo Anholete e se solidarizou com os familiares e amigos. "Ao longo dos anos, o Dr. José Paulo Anholete prestou serviços relevantes à advocacia e à sociedade, sendo uma pessoa muito querida e respeitada por todos", destaca.
A Gazeta procurou a Polícia Civil do Amazonas para mais informações. Não houve retorno até a publicação deste texto
Corpo de advogado do ES que desapareceu no Amazonas é encontrado