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Veja os números sorteados na Mega-Sena deste sábado

Prêmio de quase R$ 190 milhões vai para quem acertou as dezenas: 02-07-24-43-52-56
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mar 2022 às 21:18

Publicado em 19 de Março de 2022 às 21:18

O concurso 2464 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (19), em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação acumulada vai pagar quase R$ 190 milhões a quem acertar as seis dezenas sorteadas: 02-07-24-43-52-56.
Até as 21h15, a Caixa ainda não havia divulgado se houve ganhador ou se o prêmio acumulou. 
Levantamento feito pelo G1 mostra que o prêmio de R$ 190 milhões está entre os cinco maiores da história dos sorteios regulares.
Os maiores prêmios em concursos:
  1. Concurso 2.150 (11/05/2019): R$ 289.420.865 
  2. Concurso 2.237 (27/02/2020): R$ 211.652.717,74 
  3. Concurso 1.764 (25/11/2015): R$ 205.329.753,89 
  4. Concurso 1.772 (22/12/2015): R$ 197.377.949,52

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