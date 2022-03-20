Veja os números sorteados na Mega-Sena deste sábado

O concurso 2464 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (19), em São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, a premiação acumulada vai pagar quase R$ 190 milhões a quem acertar as seis dezenas sorteadas: 02-07-24-43-52-56.

Até as 21h15, a Caixa ainda não havia divulgado se houve ganhador ou se o prêmio acumulou.

Levantamento feito pelo G1 mostra que o prêmio de R$ 190 milhões está entre os cinco maiores da história dos sorteios regulares.

Os maiores prêmios em concursos: