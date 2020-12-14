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Corpo de Bombeiros

Vazamento de gás causou incêndio em shopping de Colatina, aponta laudo

O incêndio deixou quatro pessoas feridas em um shopping no Centro da cidade. O laudo foi concluído pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 20:14

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 20:14

Cozinha do local ficou destruída com o fogo
Cozinha do local ficou destruída com o fogo Crédito: Leitor
incêndio que deixou quatro pessoas feridas em um shopping no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi acidental e causado por um vazamento de gás. É o que aponta o laudo concluído pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (14).
De acordo com o documento dos Bombeiros, duas botijas de gás estavam em um espaço de frente para a rua, em acordo com as regras de segurança. Quando uma das proprietárias do restaurante foi trocar o gás, o fogo começou.

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RELEMBRE O CAS

Na manhã da última terça-feira, 8 de dezembro, as chamas começaram na cozinha de um restaurante do centro comercial. O incêndio atingiu apenas a cozinha, que funciona no primeiro andar do shopping. O espaço ficou destruído e já passa por uma reforma. Como tudo aconteceu antes de o shopping abrir, o funcionamento das lojas não foi prejudicado.
Quatro pessoas ficaram feridas. Três das vítimas são irmãs e proprietárias do restaurante. Duas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. A outra foi levada para uma unidade particular da cidade. Uma delas teve alta no mesmo dia, as outras não tiveram o quadro de saúde informado. 
A outra pessoa hospitalizada foi um funcionário do shopping, que inalou fumaça quando foi ajudar no resgate das irmãs. O homem teve alta no mesmo dia.
No dia da ocorrência, os Bombeiros já suspeitavam que o fogo teria começado por causa de um vazamento de gás, o que foi confirmado com o laudo.

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