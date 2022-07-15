Varíola dos macacos: após confirmar 2 casos, ES descarta nova suspeita

Varíola dos macacos: ES tem dois casos confirmados Crédito: Freepik

Atualização Após publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Saúde informou, na tarde desta sexta-feira, que o caso citado pelo secretário que estava em investigação foi descartado por que não "se enquadra nos critérios como suspeito para Monkeypox". O texto e o título foram atualizados.

Espírito Santo descartou mais um caso suspeito de varíola dos macacos, que foi notificado formalmente à Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) na noite desta quinta-feira (14). A investigação foi divulgada pelo secretário Nésio Fernandes, em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, apresentadora do CBN Vitória . Horas depois, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o caso foi descartado. São dois os casos confirmados da doença no Estado, não havendo nenhum outro caso em apuração até o momento.

Nésio Fernandes não detalhou o perfil do novo caso suspeito que estava em investigação, informando apenas que a suspeita começou a ser apurada na quinta-feira (14). Não há investigações em andamento.

O chefe da pasta detalhou que a varíola dos macacos tem se comportado até o momento como uma doença de transmissão sexual. Isso porque os infectados oferecem mais riscos em relações sexuais do que simples respiração ou contato físico. Segundo o secretário, no caso das relações sexuais, a transmissão não se dá pelo sêmen, mas pelo contato direto da pele.

"Importante que a população saiba que a doença está circulando, que não há vacina disponível e que os testes não estão disponíveis nas redes privadas e públicas, o que impede um rastreamento. Exige um manejo muito complexo. Até o momento, se comporta quase como uma doença de transmissão sexual " Nésio Fernandes - Secretário Estadual de Saúde

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Saúde para ter mais informações do que é apurado no Espírito Santo. Em nota, a pasta informou, na tarde desta sexta-feira, que a notificação foi descartada por não se enquadrar nos critérios de caso suspeito da varíola dos macacos.

ES TEM DOIS CASOS DE VARÍOLA DOS MACACOS

Apesar das confirmações, a Sesa informou que os dois pacientes já estão curados. "O período de isolamento desses dois pacientes já encerrou e ambos estão curados, não trazendo riscos à população", ressaltou, em nota.

Os dois primeiros casos foram confirmados quase um mês após a primeira apuração da doença no Estado. Foram seis suspeitas investigadas até o momento, sendo que quatro foram descartadas.

DOENÇA NÃO É NOVA: SINTOMAS E TRANSMISSÃO

Apesar de ter tomado os noticiários recentemente, a varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950 , após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.

De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , os sintomas costumam durar entre duas e três semanas, consistindo em: febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas, geralmente no rosto, na palma das mãos e na sola dos pés.