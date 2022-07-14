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Entrevista ao PodPah

Drauzio Varella diz que se maconha matasse não teria ninguém vivo

Médico arrancou gargalhadas no podcast PodPah ao falar de maconha, dizendo que maconha não pode ser considerada porta de entrada para drogas mais pesadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2022 às 19:50

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 19:50

O Dr. Drauzio Varella disse que a vacina contra a Covid-19 vai impedir que as pessoas acabem em UTIs
O Dr. Drauzio Varella disse que a vacina contra a Covid-19 vai impedir que as pessoas acabem em UTIs Crédito: Bruno Santos/Folhapress
O médico Drauzio Varella arrancou gargalhadas de todos no estúdio do podcast PodPah ao falar de maconha, na quarta-feira (13). Ele explicava que a maconha não pode ser considerada porta de entrada para drogas mais pesadas, mas o momento engraçado da entrevista foi quando ele fez uma brincadeira com todos no estúdio.
O médico argumentou que as pessoas falam para as crianças que a droga mata, mas isso é mentira. "Já viram alguém fumar um baseado e cair morto?", pergunta o médico. Em seguida, Varella brinca: "Não existe isso, aliás, se por fumar um você pudesse morrer, acho que aqui não teria ninguém vivo", afirmou o médico, levando todos no estúdio a caírem na gargalhada.
Igão brincou que não dava para confiar em Varella, enquanto Mítico não conseguia parar de rir. "Não dá para confiar, você coloca o cara na sua mesa e ele te trai", diz Igão. Mítico rindo entrega todos: "A nossa equipe inteira". Igão responde: "Concordo, isso é verdade, não existiria o PodPah".
Varella continuou e se incluiu no grupo. "Não estaria aqui, também, eu", disse o médico rindo. Mítico falou: "Essa conversa não iria existir." Drauzio concluiu falando: "Acho melhor não entrar em detalhes." Em seguida, ele voltou a falar sobre as drogas, vício e efeitos no corpo.

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