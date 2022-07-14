Caiu? Usuários relatam instabilidade no Instagram

Instagram apresenta falhas na conexão, segundo usuários Crédito: Pixabay

Usuários relatam instabilidade no Instagram desde o fim da tarde desta quinta-feira (14) no Espírito Santo . Segundo as queixas, o aplicativo em celulares não estaria funcionando, dificultando o acesso à rede social. É o que mostrava o site Downdetector, que apontou um aumento no número de reclamações após as 17h.

De acordo com o portal, 94% das reclamações tratam dos problemas no aplicativo móvel. Há ainda reclamações sobre a timeline, a linha do tempo que apresenta as postagens mais recentes ou populares. 2% dos usuários reclamam da dificuldade para fazer publicações na rede social.

Instagram apresenta instabilidade, segundo usuários Crédito: Reprodução | Downdetector

O Downdetector mostra que há picos de reclamações no Espírito Santo, Salvador, Recife, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

A reportagem de A Gazeta procurou o Instagram para ter mais informações sobre a instabilidade. A assessoria de comunicação da rede social pediu desculpas pelo inconveniente e disse estar trabalhando para que "as coisas voltem ao normal".

VEJA RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS

Sai do trabalho agora e só queria olhar meu Instagram, daí ele inventa de parar . — Paula (@iampaulacs) July 14, 2022

tão acostumado a sair do whatsapp e já abrir o Instagram que não tô sabendo lidar kkkk — ??ã? (@joaostna) July 14, 2022

Instagram foi com deus né — ana ?? (@euanitcha) July 14, 2022