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Caiu? Usuários relatam instabilidade no Instagram

Segundo as queixas, o aplicativo em celulares não estaria funcionando, dificultando o acesso. Há reclamações no Espírito Santo, São Paulo e outros Estados na tarde desta quinta (14)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 jul 2022 às 18:28

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 18:28

Instagram
Instagram apresenta falhas na conexão, segundo usuários Crédito: Pixabay
Usuários relatam instabilidade no Instagram desde o fim da tarde desta quinta-feira (14) no Espírito Santo. Segundo as queixas, o aplicativo em celulares não estaria funcionando, dificultando o acesso à rede social. É o que mostrava o site Downdetector, que apontou um aumento no número de reclamações após as 17h.
De acordo com o portal, 94% das reclamações tratam dos problemas no aplicativo móvel. Há ainda reclamações sobre a timeline, a linha do tempo que apresenta as postagens mais recentes ou populares. 2% dos usuários reclamam da dificuldade para fazer publicações na rede social.
Instagram apresenta instabilidade, segundo usuários
Instagram apresenta instabilidade, segundo usuários Crédito: Reprodução | Downdetector
O Downdetector mostra que há picos de reclamações no Espírito Santo, Salvador, Recife, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.
A reportagem de A Gazeta procurou o Instagram para ter mais informações sobre a instabilidade. A assessoria de comunicação da rede social pediu desculpas pelo inconveniente e disse estar trabalhando para que "as coisas voltem ao normal".

VEJA RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS

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