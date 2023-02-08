Vai curtir os desfiles? Transcol terá linhas exclusivas para o Carnaval

Para os foliões que pretendem cair na folia e assistir aos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial dos ônibus do Sistema Transcol. Duas linhas exclusivas serão criadas para atender as regiões da Reta Penha, Avenida Beira-Mar, Avenida Adalberto Simão Nader e Jardim Camburi. Além disso, a linha 130, que atende a Região de São Pedro, será reforçada.
As duas linhas exclusivas, criadas excepcionalmente para os desfiles de sexta-feira (10) e sábado (11), são:
- Linha 4203 - Sambão do Povo/Beira-Mar/Av. Adalberto Simão Nader
- Linha 4204 - Sambão do Povo/Jardim Camburi - Reta da Penha
Segundo a Ceturb, a programação especial começa na sexta-feira (10), com reforço de ônibus reserva nos terminais para levar os foliões para o desfile do Grupo A.
Já na madrugada de sábado (11), na sequência do desfile do Grupo A, e na madrugada de domingo (12), quando desfilam as escolas do Grupo Especial, haverá reforço das linhas noturnas, além de partidas, a partir das 4h, em pontos de embarque e desembarque localizados em frente ao Trancredão e na Avenida Nair Azevedo Silva, com destinos aos terminais de Laranjeiras, São Torquato, Campo Grande, Jardim América, Itacibá, Vila Velha e Ibes.
Para os desfiles do Grupo B, que começam às 18 horas do domingo (12), haverá ônibus de reserva nos terminais para atender a um eventual aumento de demanda.
A região do Sambão do Povo é atendida pelas linhas: 500, 503, 504, 506, 509, 512, 514, 515, 516, 518, 523, 527, 531, 535, 557, 558, 559, 570, 571, 572, 574, 575, 591, 597, 737, 759 e 839, 031 A, 101, 104, 112, 121, 151, 160, 161, 164, 171, 172, 173, 175, 181, 184, 241, 370, cujas operações se encerram nos terminais à meia-noite. De acordo com a Ceturb, a partir desse horário, o atendimento será efetuado pelas linhas 567 e 568, que operam o serviço noturno e interligam os terminais 24 horas (São Torquato, Vila Velha e Carapina).
Ainda segundo a Ceturb, durante os desfiles dos grupos A e Especial, as linhas 031, 121, 161, 181, 241, 370,518, 535 e 130 terão seus itinerários alterados para a Avenida Duarte Lemos. Além disso, as linhas 010, 051, 052, 072, 101, 102, 103, 104, 112, 122, 151, 164, 171, 172, 173, 175, 182, 184, 201, 202, 211, 212 e 213 vão efetuar o itinerário alterado de acordo com o definido pela Prefeitura de Vitória, por meio da Guarda Municipal de Trânsito.