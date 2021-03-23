Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Vacinação de idosos entre 60 e 69 anos pode estar próxima de começar no ES

"É possível que a gente consiga iniciar a fase de 60 a 69 anos. Na quinta-feira (25), receberemos nova remessa e vamos finalizar. Chegamos a 78% da vacinação do público de 70-74. Se a gente conseguir finalizar, vamos iniciar a próxima faixa etária. Vai depender do quantitativo que vamos receber agora", afirmou Orlei.

O Estado deu início à vacinação dos idosos da faixa etária entre 70 e 74 anos nesta segunda-feira (22) na Unidade de Saúde de Boa Vista II, no município da Serra. Foram 84.300 doses recebidas pelo Espírito Santo no último domingo (21), sendo 10.500 da Fiocruz (AstraZeneca / Oxford) e 73.800 doses do Butantan (Coronavac), que completaram a vacinação de idosos de 75 a 79 anos e foram utilizadas para dar início ao grupo de 70 a 74 anos.

535.720 unidades de imunizantes foram enviadas ao ES, das quais 373.654 foram distribuídas para aplicação da primeira dose e 160.563 para aplicação da segunda dose. Durante a coletiva, o secretário da Saúde de Estado, Nésio Fernandes, reiterou que o Ministério da Saúde irá enviar novas doses de vacinas contra a Covid-19 ao Espírito Santo na quinta-feira (25). Até o momento, segundo o Painel Vacinação da Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ),unidades de imunizantes foram enviadas ao ES, das quaisforam distribuídas para aplicação da primeira dose epara aplicação da segunda dose.

Ao todo, 227.890 doses foram utilizadas na primeira aplicação da vacina e 74.529 na segunda aplicação, segundo o Painel Vacinação da Sesa.

A COVID-19 NO ES

Mais 72 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (23), totalizando 7.053 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. É o maior número de vítimas da Covid-19 em um só dia no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.136 novos casos, chegando a 363.853 pessoas infectadas desde o início da pandemia.