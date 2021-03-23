A vacinação contra a Covid-19 para idosos na faixa etária de 60 a 69 anos pode estar próxima de começar no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo gerente Estadual de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso durante coletiva de imprensa virtual realizada nesta terça-feira (23), que completou ainda que a abertura da imunização do grupo vai depender da quantidade de doses que o ES receber na quinta-feira (25).
Vacinação de idosos entre 60 e 69 anos pode estar próxima de começar no ES
"É possível que a gente consiga iniciar a fase de 60 a 69 anos. Na quinta-feira (25), receberemos nova remessa e vamos finalizar. Chegamos a 78% da vacinação do público de 70-74. Se a gente conseguir finalizar, vamos iniciar a próxima faixa etária. Vai depender do quantitativo que vamos receber agora", afirmou Orlei.
O Estado deu início à vacinação dos idosos da faixa etária entre 70 e 74 anos nesta segunda-feira (22) na Unidade de Saúde de Boa Vista II, no município da Serra. Foram 84.300 doses recebidas pelo Espírito Santo no último domingo (21), sendo 10.500 da Fiocruz (AstraZeneca / Oxford) e 73.800 doses do Butantan (Coronavac), que completaram a vacinação de idosos de 75 a 79 anos e foram utilizadas para dar início ao grupo de 70 a 74 anos.
Durante a coletiva, o secretário da Saúde de Estado, Nésio Fernandes, reiterou que o Ministério da Saúde irá enviar novas doses de vacinas contra a Covid-19 ao Espírito Santo na quinta-feira (25). Até o momento, segundo o Painel Vacinação da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), 535.720 unidades de imunizantes foram enviadas ao ES, das quais 373.654 foram distribuídas para aplicação da primeira dose e 160.563 para aplicação da segunda dose.
Ao todo, 227.890 doses foram utilizadas na primeira aplicação da vacina e 74.529 na segunda aplicação, segundo o Painel Vacinação da Sesa.
A COVID-19 NO ES
Mais 72 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (23), totalizando 7.053 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. É o maior número de vítimas da Covid-19 em um só dia no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.136 novos casos, chegando a 363.853 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Até esta terça-feira (23), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 339.150, sendo 2.220 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado.