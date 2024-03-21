Vacinação contra a gripe tem início na Grande Vitória; saiba como agendar

Trabalhadores da Saúde: deverão apresentar um dos documentos a seguir: crachá + declaração do serviço de saúde onde atua; contracheque; contrato de trabalho; carteira de trabalho; carteira do conselho de classe. Os acadêmicos/estudantes da área da saúde, em estágio regular hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios, deverão apresentar declaração emitida pela coordenação do curso descrevendo o período e local de estágio.

Puérperas: deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto).



Professores do ensino básico e superior: deverão apresentar declaração da instituição de ensino que comprove sua vinculação ativa como professor.



Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento: deverão apresentar documento que comprove sua vinculação ativa nas forças de segurança e salvamento.



Comorbidades: deverão apresentar o laudo médico.



Caminhoneiros: deverão apresentar documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro).



Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso: deverão apresentar apresentação de documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista/cobrador profissional do transporte de passageiros.



Trabalhadores portuários: deverão apresentar documento que comprove o exercício efetivo da função de trabalhador portuário.

