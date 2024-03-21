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Campanha nacional

Vacinação contra a gripe tem início na Grande Vitória; saiba como agendar

Vacina está disponível para público-alvo definido pelo Ministério da Saúde, que inclui crianças até 6 anos; idosos a partir de 60 anos, gestantes, entre outros

Publicado em 21 de Março de 2024 às 15:45

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

21 mar 2024 às 15:45
Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe
Ministério da Saúde lançou Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Municípios da Grande Vitória iniciam nesta quinta-feira (21) a aplicação de vacina contra a gripe. A Campanha Nacional de Vacinação vai se estender até o dia 31 de maio para um grupo prioritário, estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme a lista abaixo.
  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;
  • Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;
  • Trabalhadores da Saúde;
  • Gestantes e puérperas;
  • Professores dos ensinos básicos e superior;
  • Povos indígenas;
  • Idosos com 60 anos ou mais;
  • Pessoas em situação de rua;
  • Profissionais das Forças Armadas;
  • Profissionais das forças de segurança e de salvamento;
  • Pessoas com doenças crônicas  não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Caminhoneiros;
  • Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);
  • Trabalhadores portuários;
  • Funcionários do sistema de privação de liberdade;
  • População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).
Confira a seguir como será a aplicação da vacina contra a gripe em cada cidade da Grande Vitória.

Serra

As vacinas estão disponíveis a partir das 12 horas desta quinta (21), sem necessidade de agendamento, nas Unidades de Saúde de Feu Rosa, Jacaraípe, Valparaíso, Serra Dourada, Serra Sede e Novo Horizonte. A partir das 18 horas, serão abertas vagas para quem deseja agendar o horário de vacinação contra a influenza no site da Prefeitura da Serra ( http://agendamentosaude.serra.es.gov.br/ ).

Vitória 

O agendamento para a vacinação contra a gripe foi aberto às 14 horas desta quinta-feira (21). Serão disponibilizadas 3.500 doses e é possível marcar a aplicação da vacina pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br/ ou pelo aplicativo Vitória Online.
A vacinação terá início no sábado (23), às 8h, para o público-alvo, nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio, Maruípe, Praia do Suá, Conquista, Jardim da Penha, Santa Luiza, Ilha de Santa Maria, Ilha das Caieiras, Vitória e Bairro da Penha.

Cariacica

As doses serão disponibilizadas no posto de vacinação no Shopping Moxuara, no sábado (23) e no domingo (24), das 10 horas às 17 horas. Já nas Unidades Básicas de Saúde, que contam com sala de vacinação, a imunização será iniciada na segunda-feira (25), das 7h30 às 15h30.

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha já iniciou a campanha nas Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs). No sábado (23), vai ofertar em livre demanda para os demais grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Durante a semana, a vacina será ofertada em todas as Unidades de Saúde com sala de vacina através do agendamento on-line. O agendamento abre toda sexta-feira, às 15h, no site da PMVV ( https://agenda.vilavelha.es.gov.br/ )

Documentos comprovatórios

No momento da vacinação, deve ser apresentado documento de identificação com foto, CPF, cartão de vacina ou Cartão Nacional de Saúde.
  • Trabalhadores da Saúde: deverão apresentar um dos documentos a seguir: crachá + declaração do serviço de saúde onde atua;  contracheque; contrato de trabalho; carteira de trabalho; carteira do conselho de classe. Os acadêmicos/estudantes da área da saúde, em estágio regular hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios, deverão apresentar declaração emitida pela coordenação do curso descrevendo o período e local de estágio.
  • Puérperas: deverão apresentar documento que comprove o puerpério (certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto).
  • Professores do ensino básico e superior: deverão apresentar declaração da instituição de ensino que comprove sua vinculação ativa como professor.
  • Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento: deverão apresentar documento que comprove sua vinculação ativa nas forças de segurança e salvamento.
  • Comorbidades: deverão apresentar o laudo médico.
  • Caminhoneiros: deverão apresentar documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro).
  • Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso: deverão apresentar apresentação de documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista/cobrador profissional do transporte de passageiros.
  • Trabalhadores portuários: deverão apresentar documento que comprove o exercício efetivo da função de trabalhador portuário.
  • Funcionários do sistema de privação de liberdade: deverão apresentar documento que comprove o exercício efetivo da função no sistema prisional.

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