Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Testes positivos de gripe crescem 63% entre fevereiro e março, diz laboratório
Vírus ganha força

Testes positivos de gripe crescem 63% entre fevereiro e março, diz laboratório

Procura pelos exames quase dobrou fora da época de maior transmissão da doença

Publicado em 09 de Março de 2024 às 10:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2024 às 10:52
SÃO PAULO - Os resultados positivos para testes de influenza (vírus da gripe) realizados pela rede de laboratórios Dasa, com mais de 900 unidades no Brasil, aumentaram 63,3% entre o final de janeiro e início de março deste ano. A procura pelos testes quase dobrou, com crescimento de 198%.
Na primeira semana de fevereiro, a porcentagem de positivação foi de 15,26%. Na última, entre 26 de fevereiro e 3 de março, quase 25% dos testes tiveram resultados positivos — ou seja, 1 em cada 4 testes.
Mulher gripada, gripe, rinite
Brasil apresenta crescimento da transmissão de influenza Crédito: Shutterstock
O virologista da instituição, José Eduardo Levi, afirma que a alta começou após o carnaval. "Em épocas em que não há surto, a gente tem 5% a 8% de positividade, agora nós estamos batendo uns 25% a 26% de positividade no Brasil", diz.
De acordo com o último boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (7), as regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste apresentam um crescimento da transmissão de influenza, aliada à Covid. O informe mostra aumento de novos casos semanais de Srag (síndrome respiratória aguda grave) em todas as regiões do país.
Em 2024, segundo a Fiocruz, foram notificados 13.636 casos de Srag, sendo 5.285 com resultado positivo para os vírus influenza A (9,3%), influenza B (0,3%), vírus sincicial respiratório (11,4%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (68,6%).
O número de mortes chegou a 968. Entre os casos, tem-se influenza A (3,8%), influenza B (0,3%), vírus sincicial respiratório (0,9%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (92,6%).
O Ministério da Saúde apontou, em fevereiro, uma "antecipação da circulação de vírus respiratórios" e adiantou a vacinação contra a influenza para o próximo dia 25. A estratégia acontece tradicionalmente entre abril e maio.

Veja Também

Vacinação contra gripe é antecipada para março; veja data e público-alvo

Levi afirma que a baixa taxa de vacinação e o isolamento durante a pandemia contribuíram para o surto de influenza fora da sua época, que costuma ser o inverno. "Os vírus respiratórios, depois da pandemia, perderam um pouco essa característica de sazonalidade", diz.

Vacinação

A nova campanha de imunização contra a gripe será iniciada no dia 25 de março. A vacina aplicada pelo Ministério é trivalente —composta de duas cepas do influenza A e uma do B — e pode ser tomada na mesma ocasião de outros imunizantes. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas.
No Norte, a vacina foi antecipada no final do ano passado para proteger a população que começou a viver o inverno amazônico --de meados de novembro até maio--, período de maior transmissão da gripe.
Por isso, a partir deste ano, a população das demais regiões do país continuará a receber a vacina contra a gripe no primeiro semestre, enquanto o Norte, receberá no segundo.
PODEM SE VACINAR:
  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
  • Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos
  • Trabalhadores da Saúde
  • Gestantes e puérperas
  • Professores dos ensinos básico e superior
  • Povos indígenas
  • Idosos com 60 anos ou mais
  • Pessoas em situação de rua
  • Profissionais das forças de segurança e de salvamento
  • Profissionais das Forças Armadas
  • Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais
  • Pessoas com deficiência permanente
  • Caminhoneiros
  • Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)
  • Trabalhadores portuários
  • Funcionários do sistema de privação de liberdade
  • População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos)

Veja Também

Vacinação contra gripe é antecipada para março; veja data e público-alvo

É gripe, covid ou dengue? Saiba diferenciar os sintomas das viroses

O que é a 'gripe longa', doença identificada em novo estudo e que médicos ainda tentam entender

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?
As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados