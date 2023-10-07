O que é a 'gripe longa', doença identificada em novo estudo e que médicos ainda tentam entender

Pesquisadores analisaram os sintomas de longo prazo após um resfriado comum Crédito: Getty Images

As “gripes longas” podem ser algo semelhante à “covid longa”, com algumas pessoas apresentando longos sintomas após uma infecção inicial, apontou um estudo do Reino Unido.

Os sintomas comuns da gripe prolongada incluem tosse, dor de estômago e diarréia.

Essas descobertas vêm de 10.171 adultos que preencheram questionários sobre o tema.

Ainda é preciso mais trabalho para compreender quem está em risco, quão grave pode ser e o que pode ser feito a respeito, dizem os especialistas.

A ideia de que um vírus respiratório – ou mesmo outras infecções virais – possa causar doenças mais duradouras não é nova, mas a recente pandemia de covid trouxe nova atenção para o fenômeno.

Os pesquisadores por trás do novo trabalho dizem que os resultados fornecem validação para pacientes que enfrentam problemas como esse. O pesquisador Adrian Martineau, da Universidade Queen Mary de Londres, disse à BBC: “As pessoas podem realmente se sentir muito deprimidas depois de um vírus.”

O estudo, publicado na revista eClinical Medicine da The Lancet , pediu às pessoas que relatassem qualquer doença respiratória e outros sintomas que tivessem tido nos primeiros dois meses de 2021 – quando a pandemia de covid entrava no seu segundo ano e as vacinas começavam a ser aplicadas.

Nenhum participante desse estudo ainda havia recebido qualquer dose de vacina contra a covid-19.

Dos 10.171 no estudo:

1.343 disseram que haviam pegado covid-19 recentemente

472 disseram ter sido infectados por outro vírus respiratório, como gripe ou resfriado

Nem todas as pessoas que se recuperaram de uma doença apresentaram sintomas novos ou persistentes.

Mas, em comparação com aqueles que disseram não ter tido nenhuma doença respiratória recente, aqueles que disseram ter tido covid, gripe ou resfriado nas semanas anteriores apresentaram maior probabilidade de apresentar certos sintomas no mês seguinte ou mais.

Esses sintomas incluem:

diarréia

problemas de estômago

dor muscular ou articular

problemas de sono

problemas de memória/dificuldade de concentração

tontura / sensação de vertigem

tosse

Pessoas que tiveram covid recentemente eram mais propensas a relatar problemas de olfato e paladar, confusão mental, tontura e suor do que pessoas que apresentaram sintomas prolongados após um resfriado ou gripe.

A fadiga pós-viral ou outros sintomas podem afetar pessoas de qualquer idade. E a gravidade da doença inicial nem sempre prevê esse risco – algumas pessoas podem estar muito indispostas no início, mas recuperam relativamente rápido, enquanto outras, que estavam apenas ligeiramente doentes no início, podem continuar com sintomas debilitantes durante muito tempo depois.

"Nossas descobertas iluminam não apenas o impacto da covid longa na vida das pessoas, mas também outras infecções respiratórias. A falta de conhecimento, ou mesmo a falta de um termo comum, impede tanto a notificação como o diagnóstico destas condições", afirmou a pesquisadora Giulia Vivaldi, da Universidade Queen Mary em Londres.

“À medida que a investigação sobre a covid longa continua, precisamos aproveitar a oportunidade para investigar e considerar os efeitos duradouros de outras infecções respiratórias agudas”

“Essas infecções ‘longas’ são muito difíceis de diagnosticar e tratar, principalmente devido à falta de testes de diagnóstico e à existência de tantos sintomas possíveis. Foram mais de 200 investigados apenas por covid longa.”

De acordo com dados recolhidos pelo Escritório de Estatísticas Nacionais, cerca de 1,9 milhões de pessoas no Reino Unido – cerca de 3% da população – sofreram de covid prolongada nessa primavera. É difícil saber com certeza quantas pessoas são afetadas.

Peter Openshaw, professor de medicina experimental no Imperial College em Londres, disse que o estudo é importante para mostrar que a recuperação de uma infecção respiratória aguda pode ser lenta, independente da causa. “As pessoas devem esperar um retorno lento à normalidade e não esperar um retorno imediato para as atividades plenas.”

E ele alertou que o termo “gripe longa” não deve menosprezar a deficiência muito significativa que algumas pessoas têm em razão especificamente da covid longa.