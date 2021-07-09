Vacina da gripe: Vitória abre agendamento para pessoas com mais de 15 anos

Quem ainda não tomou a vacina contra a gripe deve ficar atento para uma oportunidade de marcação em Vitória, neste sábado (10), às 10h. Serão 5.700 vagas para pessoas com mais de 15 anos, e o agendamento pode ser feito pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória On-line.
A campanha de vacinação contra a Influenza é necessária para evitar que o vírus da doença respiratória atinja as pessoas de forma grave, necessitando de internação hospitalar, ou até mesmo que leve à morte. Outra preocupação de médicos é que os sintomas se assemelhem ao início da Covid-19, fato que levará muita gente a apresentar suspeita da doença.