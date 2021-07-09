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Campanha Influenza

Vacina da gripe: Vitória abre agendamento para pessoas com mais de 15 anos

A marcação para as 5.700 vagas disponíveis deve ser feita no site da prefeitura, neste sábado (10), às 10 horas

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 19:02

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

09 jul 2021 às 19:02
Vacina contra a gripe
Vacina contra a gripe é necessária para evitar que o vírus da doença respiratória atinja as pessoas de forma grave Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
Quem ainda não tomou a vacina contra a gripe deve ficar atento para uma oportunidade de marcação em Vitória, neste sábado (10), às 10h.  Serão 5.700 vagas para pessoas com mais de 15 anos, e o agendamento pode ser feito pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória On-line.
A campanha de vacinação contra a Influenza é necessária para evitar que o vírus da doença respiratória atinja as pessoas de forma grave, necessitando de internação hospitalar, ou até mesmo que leve à morte. Outra preocupação de médicos é que os sintomas se assemelhem ao início da Covid-19, fato que levará muita gente a apresentar  suspeita da doença. 

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