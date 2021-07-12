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Influenza

Vacina da gripe: 1.600 vagas para pessoas com mais de 15 anos em Vitória

O agendamento da vacina pode ser feito no site da prefeitura da Capital, nesta terça-feira (13), às 9 horas

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:26

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

12 jul 2021 às 17:26
Começou a terceira etapa da vacinação contra gripe em Cachoeiro
Agendamento para receber vacina contra gripe começa na terça-feira (13) em Vitória Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/ Divulgação (Márcia Leal)
Quem ainda não tomou a vacina que contra o vírus da gripe em Vitória, e tem mais de 15 anos, pode realizar a marcação para receber a dose nesta  terça-feira (13), às 9 horas, pelo site da prefeitura da Capital ou pelo aplicativo Vitória On-line.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), estarão disponíveis mais 1.600 vagas para aplicação do imunizante contra o vírus da Influenza. 
A vacinação vai ser realizada na quarta-feira (14), na Igreja Batista de Jardim da Penha e no Maanaim Vitória, no Centro. 
Até o momento, mais de 87 mil pessoas já receberam as doses da vacina contra gripe em Vitória.

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