Vacina da gripe: 1.600 vagas para pessoas com mais de 15 anos em Vitória

Quem ainda não tomou a vacina que contra o vírus da gripe em Vitória, e tem mais de 15 anos, pode realizar a marcação para receber a dose nesta terça-feira (13), às 9 horas, pelo site da prefeitura da Capital ou pelo aplicativo Vitória On-line.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), estarão disponíveis mais 1.600 vagas para aplicação do imunizante contra o vírus da Influenza.
A vacinação vai ser realizada na quarta-feira (14), na Igreja Batista de Jardim da Penha e no Maanaim Vitória, no Centro.
Até o momento, mais de 87 mil pessoas já receberam as doses da vacina contra gripe em Vitória.