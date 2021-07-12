Vacina da gripe: 1.600 vagas para pessoas com mais de 15 anos em Vitória

Agendamento para receber vacina contra gripe começa na terça-feira (13) em Vitória Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/ Divulgação (Márcia Leal)

Quem ainda não tomou a vacina que contra o vírus da gripe em Vitória, e tem mais de 15 anos, pode realizar a marcação para receber a dose nesta terça-feira (13), às 9 horas, pelo site da prefeitura da Capital ou pelo aplicativo Vitória On-line.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), estarão disponíveis mais 1.600 vagas para aplicação do imunizante contra o vírus da Influenza.

A vacinação vai ser realizada na quarta-feira (14), na Igreja Batista de Jardim da Penha e no Maanaim Vitória, no Centro.