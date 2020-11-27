Marido de personal que morreu de pneumonia no ES: 'Achou que era gripe'

Kelly Cristina Souza de Oliveira Rezende era personal trainer Crédito: Arquivo Pessoal

Durante uma semana, a personal trainer e professora de educação física Kelly Cristina Souza de Oliveira Rezende, 42 anos, reclamou com o marido, Raphael Rezende de Almeida, 40 anos, que estava sentindo febre, tosse e um mal estar.

Com esses sintomas, ela pensou se tratar apenas de uma gripe. No entanto, no decorrer dos primeiros dias do mês de outubro, a saúde de Kelly piorou. "Ela achou que fosse uma gripe. Até tomou remédios, mas não melhorava", disse o marido.

Kelly foi a um hospital junto com Raphael, no dia 5 de outubro, e logo foi internada. Ela seguiu por 49 dias na unidade médica até a manhã do último domingo (22), quando não resistiu e morreu.

Juntos há 10 anos e morando na Barra do Jucu, em Vila Velha, o casal planejava ter filhos. "Foi uma pancada, uma triste surpresa. Não consigo pensar em mais nada, é tanta coisa que não consigo nem mais pensar, contou Raphael, abalado.

Durante o tempo de internação, a professora foi submetida a dois testes para identificação da Covid-19, ambos descartados. Segundo o marido, os médicos disseram se tratar de uma pneumonia bacteriana que evoluiu para um quadro de infecção generalizada.

"Muita gente acha que foi por Covid, mas não foi. Não tem nada a ver. Os exames deram negativos. Foi uma pneumonia causada por uma bactéria não identificada. Já no hospital, ela acabou desenvolvendo também anemia e hepatite", conta.

Ele diz ainda que a esposa, apesar de ser atlética e manter uma alimentação balanceada, tinha pouca resistência para doenças contagiosas. A imunidade dela era muito baixa. Já estava há alguns dias passando muito mal, mas não queria ir ao médico porque nunca gostou de hospital, lamenta.

SINTOMAS DE ALERTA: FALTA DE AR E SENSAÇÃO DE DESMAIO

De acordo com dados divulgados pelo Portal da Transparência - Registro Civil, no Brasil , entre os meses de janeiro e novembro de 2020, foram registrados mais de 162 mil óbitos em decorrência da pneumonia e a maioria das vítimas tinha mais de 60 anos. No Espírito Santo, morreram da doença, no mesmo período, 1.441 pessoas, a maioria também acima dos 60.

Mesmo sendo esta a faixa etária com maior vulnerabilidade para a enfermidade, o infectologista Lauro Ferreira Pinto Neto afirma que a doença também pode acometer jovens. "É uma doença contagiosa. Mesmo sendo mais frequente em idosos, qualquer pessoa pode ter a doença", alerta.

O infectologista conta que a pneumonia é uma infecção inflamatória dos pulmões e pode ser viral ou bacteriana. Se não identificados os sintomas para um tratamento correto, o quadro pode evoluir e levar a óbito. "Uma pessoa com pneumonia pode evoluir para uma deficiência respiratória grave. Sintomas como dor de garganta, tosse, febre e falta de ar já são sinais de alerta", afirma o médico.