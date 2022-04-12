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Vacinação

Vacina contra meningite C disponível para jovens não imunizados no ES

A ação, que teve início nesta segunda-feira (11)  acontece até o próximo dia 30 de junho. Meta é vacinar todo o grupo entre 13 e 19 anos no período da campanha
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

12 abr 2022 às 10:55

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 10:55

Vacinas servem como escudo para proteção contra doenças
Única forma de controle da meningite C é manter uma alta cobertura vacinal, tanto nas crianças como nos adolescentes. Crédito: Pexels
A partir desta semana, os adolescentes de 13 a 19 anos poderão se vacinar contra a meningite C. Em Nota Técnica divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e encaminhada aos 78 municípios do Estado, informa que a campanha de vacinação acontecerá de forma temporária até o próximo dia 30 de junho.
Com o apoio do Ministério da Saúde e das respectivas secretarias municipais de saúde, a Sesa pretende vacinar todos os adolescentes que ainda não receberam o imunizante. Essa medida foi tomada para a ampliação da cobertura vacinal e proteção da população, já que os adolescentes nessa faixa etária são um dos públicos responsáveis pela manutenção e transmissão da doença.
Neste ano, até a última segunda-feira (04), o Espírito Santo confirmou nove casos da doença meningocócica, com quatro óbitos registrados, o que representa 44,4% de letalidade do total. Em 2021 foram quatro casos e três óbitos, e em 2020, cinco casos e três óbitos.
“Os adolescentes deverão comparecer aos serviços de saúde municipais, mas também orientamos os municípios a realizarem ações extramuros. A vacinação deverá acontecer de acordo com a situação encontrada, pois receberão a dose aqueles adolescentes que ainda não foram vacinados”, informou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.
Grillo ressalta que junto com a Nota Técnica, foi solicitado aos municípios o reforço quanto ao alcance da cobertura vacinal da meningocócica C em crianças e com a vacina ACWY (Conjugada) em adolescentes de 11 e 12 anos de idade. A vacina pode ser administrada na mesma ocasião ou com qualquer intervalo de outras vacinas.

DOENÇA GRAVE

meningite C é uma doença grave que pode levar o paciente a óbito. Crianças menores de um ano de idade têm maior risco de adoecimento, porém, adolescentes e jovens adultos são os principais responsáveis pela circulação da doença.
A única forma de controle da doença é manter uma alta cobertura vacinal, tanto nas crianças como nos adolescentes. A meningo C é aplicada em crianças de até 10 anos de idade, sendo administrada em duas doses, aos três e cinco meses de vida, e uma dose de reforço aos 12 meses de idade. Já a vacina meningocócica ACWY (Conjugada) é aplicada em adolescentes de 11 e 12 anos de idade.
Vale destacar que as salas de vacinação de todo o estado possuem as vacinas meningo C e ACWY para aplicação de rotina.

QUEM PODE RECEBER A VACINA CONTRA MENINGUTE C?

Adolescente de 13 a 19 anos nunca vacinado com meningo C ou ACWY, adolescente de 13 a 19 anos vacinado com meningo C ou ACWY quando estava abaixo de 11 anos de idade.

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