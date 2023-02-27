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Covid-19

Vacina bivalente: cidades da Grande Vitória abrem vagas para imunização

Pessoas com 70 anos ou mais e imunossuprimidos estão entre o público-alvo da primeira fase de vacinação
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

27 fev 2023 às 20:33

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 20:33

Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória
Vacina bivalente contra a Covid-19 combate nova variante do coronavírus Crédito: Ricardo Medeiros
Alguns municípios da Grande Vitória, como Vila Velha, Cariacica e Viana, têm vagas abertas para os grupos prioritários que estão aptos a receber a vacina bivalente contra a Covid-19. A primeira fase da imunização teve início, oficialmente, nesta segunda-feira (27), em cerimônia no Palácio Anchieta, em Vitória.
A cobertura extra vai ser dividida em quatro fases, com públicos-alvos diferentes. O primeiro grupo que será vacinado é composto por:
  • Pessoas com 70 anos ou mais;
  • Imunossuprimidos;
  • Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;
  • Pessoas que vivem ou trabalham em instituições de longa permanência.
É importante que as pessoas que forem receber a vacina bivalente tenham o esquema primário de vacinação completo. 
Ao todo, 320 mil pessoas no Estado estão aptas a receber o imunizante bivalente da Pfizer. Essa nova vacina é eficaz no combate às cepas iniciais da Covid-19 e também às subvariantes da Ômicron, que atualmente é predominante no mundo

Onde agendar:

Para tomar o imunizante nos municípios da Grande Vitória, há várias possibilidades como: agendamentos por aplicativo, site ou até mesmo apenas chegar na unidade do município de referência.

Vitória

O agendamento é realizado pelo site agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. Atualmente, não há vagas disponíveis para a vacinação. Novos agendamentos serão abertos assim que o município receber mais doses da vacina.

Vila Velha

O município disponibilizou 2.500 vagas na última sexta-feira (24) e ainda é possível fazer agendamento no site agenda.vilavelha.es.gov.br. O público-alvo poderá encontrar o imunizante em qualquer uma das salas de vacinação da cidade.
Para receber a dose, o morador deve levar o documento pessoal e o cartão de vacina. No caso do público imunossuprimido, também é necessário apresentar o laudo médico.

Serra

Na Serra, a população precisa ficar atento à abertura de ofertas de doses no site gti.serra.es.gov.br/saude todas as segundas e quintas-feiras, às 18 horas.
Segundo a prefeitura, a vacinação sem agendamento também acontece, de segunda a sexta, nas Unidades de Saúde, conforme a capacidade técnica de cada serviço. Por isso, o recomendado é se informar no local antecipadamente.
Para aqueles que não conseguem ir até os postos de vacinação durante a semana, na Serra, a imunização também acontece aos sábados, das 8 às 16 horas, e aos domingos, das 10 às 17 horas, no Shopping Montserrat.

Viana

A primeira fase nas unidades de saúde de Viana começou sem agendamento on-line, por livre demanda, nesta segunda-feira (27) em 18 postos. O município recebeu 1.320 doses da vacina bivalente da Pfizer.
Caso a população tenha alguma dúvida sobre a vacinação, pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Viana pelo número 3255-1621.

Cariacica

Cariacica recebeu 2.622 doses da vacina bivalente. O agendamento é aberto às segundas-feiras, às 15h30, no site vacinaeconfia.es.gov.br. É preciso entrar no link para conferir se ainda há doses disponíveis.

Fundão

Em Fundão, a vacinação ocorre conforme a disponibilidade de doses ofertadas pelo Estado. A aplicação é por livre demanda.
No momento, não há imunizantes disponíveis. Para o público-alvo dessa fase saber quando chegarão as próximas doses da vacina bivalente, deve acessar o cronograma de vacinação semanal no site e nas redes sociais oficiais da prefeitura municipal.

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