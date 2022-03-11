Em segundos, o carro foi parar no valão, porém quase 24 horas depois do acidente, o Nissan Versa permanece na cratera "escondida" pela água da chuva que caiu forte na manhã desta quinta-feira (10), na Avenida América, no bairro Jardim América, em Cariacica.
Na manhã desta sexta (11), praticamente um dia após o incidente, a reportagem da TV Gazeta voltou ao local e constatou que o veículo permanece da mesma forma de quando foi parar no buraco, a diferença é que a água da chuva já havia escoado.
Um dia após cair no valão, carro segue dentro de cratera em Cariacica
O ponto em questão já é "tradicional" em ocorrências do tipo. Sempre que chove com uma intensidade maior, as partes do valão que estão abertas são logo encobertas pela água - o valão fica praticamente no nível da rua. Além da cratera em que o carro caiu, há muitas outras ao longo da via.
NÃO SABIA
A condutora do Nissan Versa veio do Rio de Janeiro e desconhecia a fama do local. Assim que entrou na Avenida América, ela notou que não seria possível passar pela mesma devido à chuva. Ao tentar manobrar para retornar, mesmo alertada por pessoas próximas, ela caiu com o veículo no valão.
As pessoas que tentaram alertá-la, entre elas um mecânico e o funcionário dele que trabalham em uma oficina exatamente em frente ao local do acidente, conseguiram retirar a mulher e também o passageiro, pelo lado do carona.
O carro em questão pertence a uma locadora de veículos, que agiliza com o seguradora a remoção do Versa. Apesar do susto, não houve feridos.