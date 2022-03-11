Quase um dia após cair no valão, o Nissan Versa ainda não havia sido retirado Crédito: Kaique Dias

Na manhã desta sexta (11), praticamente um dia após o incidente, a reportagem da TV Gazeta voltou ao local e constatou que o veículo permanece da mesma forma de quando foi parar no buraco, a diferença é que a água da chuva já havia escoado.

Your browser does not support the audio element. Um dia após cair no valão, carro segue dentro de cratera em Cariacica

O ponto em questão já é "tradicional" em ocorrências do tipo. Sempre que chove com uma intensidade maior, as partes do valão que estão abertas são logo encobertas pela água - o valão fica praticamente no nível da rua. Além da cratera em que o carro caiu, há muitas outras ao longo da via.

NÃO SABIA

A condutora do Nissan Versa veio do Rio de Janeiro e desconhecia a fama do local. Assim que entrou na Avenida América, ela notou que não seria possível passar pela mesma devido à chuva. Ao tentar manobrar para retornar, mesmo alertada por pessoas próximas, ela caiu com o veículo no valão.

O carro havia sido alugado e a motorista não sabia das crateras encobertas pela água da chuva nesta quinta (10) Crédito: Kaique Dias

As pessoas que tentaram alertá-la, entre elas um mecânico e o funcionário dele que trabalham em uma oficina exatamente em frente ao local do acidente, conseguiram retirar a mulher e também o passageiro, pelo lado do carona.