Últimas horas para participar de concurso da árvore de Natal mais bonita

Concurso de Natal de A Gazeta Crédito: Arte: Geraldo Neto

Sua casa está decorada e preparada para as festas do fim de ano? Que tal, então, mostrar como está a sua árvore de Natal em 2022 e ainda ter a chance de concorrer a prêmios?

Pois esta quarta-feira (21) é o último dia para participar do concurso Árvore de Natal AG, que vai premiar a mais bonita do Espírito Santo. O horário limite para a postagem é até meio-dia, e as três vencedoras vão ganhar estadia em pousada e voucher em restaurante, oferecidos por parceiros do Clube A Gazeta.

Para participar, o primeiro passo é postar uma foto, no Instagram, da árvore de Natal presente na decoração residencial (interna) do dono do perfil.

A foto precisa estar no feed do usuário, ser acompanhada da hashtag #NatalAG2022 e o perfil deve ser mantido aberto até a divulgação do resultado. Fotos postadas no Story ou em contas privadas (fechadas) não serão aceitas.

Dez árvores serão selecionadas pela comissão julgadora para avançar para a segunda fase, que é a votação popular no site de A Gazeta. A divulgação dos finalistas será feita ainda nesta quarta, depois do meio-dia, e a votação popular será aberta logo em seguida, indo até o dia 26, também no site.

Serão premiadas as três primeiras colocadas. O primeiro lugar ganha uma diária para duas pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa (ES). O segundo recebe um voucher de R$ 150 do Aloha Hawaian Restaurant, em Vila Velha. E o terceiro leva um kit Somos Capixabas com duas xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.

A Pousada Valle di Trento e o Aloha Hawaian Restaurant são parceiros do Clube A Gazeta, o maior clube de benefícios do Espírito Santo ( saiba como ser sócio aqui.

Confira as regras do concurso

Sobre a participação:

Para participar do concurso, é preciso postar uma foto no feed do Instagram da árvore de Natal da decoração interna residencial do dono do perfil. Não serão aceitas imagens de outros tipos de decoração natalina ou de árvores em ambientes corporativos/empresariais.

A foto deve ser marcada com a hashtag #NatalAG2022 no perfil do usuário, que deve ser mantido aberto até a divulgação do resultado. Fotos postadas no Story ou em contas privadas (bloqueadas) não serão aceitas.

Para aumentar a visibilidade do post sugerimos o uso das hashtags #AGazetaES e #somoscapixabas. Essas marcações são opcionais e não influenciam no resultado do concurso.

Somente participarão do concurso as imagens postadas até as 12h (meio-dia) do dia 21 de dezembro de 2022.

Ao postar a fotografia no Instagram com a hashtag #NatalAG2022, o participante concorda com a divulgação da imagem em todos os veículos da Rede Gazeta.

Está vedada a participação no concurso de funcionários e pai, mãe, avós, filhos ou irmãos de funcionários da Rede Gazeta.

Para participar, a imagem deve ser obrigatoriamente de autoria do usuário inscrito, autorizando desde já a publicação em todos os veículos e redes sociais dos veículos da Rede Gazeta. A Rede Gazeta se exime de qualquer responsabilidade, civil ou criminal, por eventual ocorrência de plágio ou violação de direitos autorais.

O concurso Árvore de Natal AG é uma realização de A Gazeta. A ação não é patrocinada ou administrada pelo Instagram, pela Meta ou empresas associadas.

Sobre a premiação:

As fotos que seguirem todos os critérios de participação serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por jornalistas de A Gazeta.

As 10 fotos escolhidas pela comissão avançam à fase seguinte, com votação popular no site de A Gazeta. A divulgação dos finalistas será feita no site de A Gazeta no dia 21 de dezembro de 2022 e a votação popular acontece entre os dias 21 e 26 de dezembro de 2022, também no site.

Os vencedores do concurso serão divulgados no dia 26 de dezembro de 2022, no site e nas redes sociais de A Gazeta. - Os três primeiros colocados na votação popular receberão prêmios.

Veja os prêmios:



1º lugar - 1 (uma) diária para 2 (duas) pessoas (com café da manhã incluso) na Pousada Valle di Trento, em Santa Teresa (ES). Reserva válida para até 60 dias sob disponibilidade do local. Agendamento não válido para feriados nacionais e locais (Natal, réveillon e carnaval);

2º lugar - Voucher de consumação de R$ 150,00 no Aloha Hawaian Restaurant (Vila Velha);

3º lugar - 1 (um) kit Somos Capixabas com 2 (duas) xícaras com pires, moleskine, lápis, pin e bloco de anotações.