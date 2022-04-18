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Alegre e Jerônimo Monteiro

Ufes retoma aulas presenciais com RU fechado em unidades do Sul do ES

Alunos foram pegos de surpresa no primeiro dia de retorno presencial, nesta segunda-feira (18). Segundo a direção da universidade, houve problemas na contratação do serviço
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 abr 2022 às 15:06

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 15:06

As aulas presenciais na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foram retomadas nesta segunda-feira (18), mas no campus de Alegre e no Centro de Ciências Agrárias e Engenharia da universidade em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, o retorno foi com Restaurante Universitário (RU) fechado. Segundo a direção da instituição, houve problemas na licitação para a contratação do serviço.
Vista aérea do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Alegre, no Sul do Espírito Santo
Vista aérea do Campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Alegre, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução rede social
A Ufes informou sobre o problema antes do início das aulas. Para o estudante do 8º período do curso de Física, Mateus Weller Ferreira Moraes, de 22 anos, a divulgação poderia ter sido feita com antecedência para que os alunos se preparassem. “O campus fornece duas refeições: almoço e jantar. Será um gasto a mais que muitos não estavam esperando”, explicou o universitário.
As aulas presenciais foram suspensas em março de 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Desde o ano passado, as aulas passaram a ocorrer de forma híbrida para parte dos alunos da área de Saúde, assim como para servidores técnico-administrativos. Em fevereiro, o Conselho Universitário decidiu pela volta do modelo presencial.

O QUE DIZ A UFES

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci), por meio da Diretoria de Gestão dos Restaurantes (DGR), disse que, com as aulas em formato híbrido, houve fornecimento de marmita a partir de 22 de novembro de 2021. A diretoria informou que deu continuidade ao planejamento das contratações para o reinício da produção das refeições nas próprias instalações dos Restaurantes Universitários, que estava suspensa há cerca de dois anos.
A instituição explicou que apesar dos esforços para atender nos prazos, algumas ocorrências impediram a finalização dos processos licitatórios antes do reinício das aulas. Entre elas, estão licitações em que não apareceram interessados em vender alguns dos gêneros alimentícios e problemas de mercado causados pelo aumento da inflação.
Outro complicador, segundo a Ufes, foi a dificuldade contratar empresa fornecedora de trabalho terceirizado, por não atenderem aos requisitos mínimos previstos no edital da licitação. O reinício do serviço não foi informado pela universidade. 
A Ufes finalizou pontuando que, para os estudantes cadastrados na chamada 20/2021, será assegurado o fornecimento do auxílio-alimentação.

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