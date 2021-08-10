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Ufes divulga lista de aprovados pelo Sisu para o 2° semestre de 2021

A solicitação de matrícula dos estudantes aprovados deverá ser feita no Portal do Candidato a partir desta quarta-feira (11) até a próxima segunda-feira (16)

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 16:22

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 ago 2021 às 16:22
Campus da Ufes em Goiabeiras: bandidos furtaram 120 metros de fios de cobre
Campus da Ufes em Goiabeiras, Vitória Crédito: Luciney Araújo
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou a lista dos estudantes aprovados por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta terça-feira (10). A solicitação de matrícula na chamada regular do segundo semestre deve ser feita por meio do Portal do Candidato. O serviço está disponível a partir desta quarta-feira (11) e o prazo se encerrará na próxima segunda-feira (16).

VEJA APROVADOS

Arquivos & Anexos

Chamada regular Sisu/Ufes 2021/2

Lista de estudantes aprovados para ingressar na Ufes através do Sisu para o segundo semestre de 2021
Tamanho do arquivo: 2mb
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