Ufes divulga lista de aprovados pelo Sisu para o 2° semestre de 2021

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou a lista dos estudantes aprovados por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta terça-feira (10). A solicitação de matrícula na chamada regular do segundo semestre deve ser feita por meio do Portal do Candidato. O serviço está disponível a partir desta quarta-feira (11) e o prazo se encerrará na próxima segunda-feira (16).
VEJA APROVADOS
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Chamada regular Sisu/Ufes 2021/2
Lista de estudantes aprovados para ingressar na Ufes através do Sisu para o segundo semestre de 2021
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