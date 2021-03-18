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Programação regional

TV Gazeta prepara novos ES1 e ES2 para 63 cidades do ES

Emissora investe R$ 1,7 milhão no projeto. Presença da emissora será vista com mais participações ao vivo de Norte a Sul do Estado

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:47

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:47
Jornalistas Gabrielle Manganelli e Valéria Vieira irão apresentar os novos ES1 e ES2
Jornalistas Gabrielle Manganelli e Valéria Vieira irão apresentar os novos ES1 e ES2 Crédito: Reprodução/Instagram
Um jornalismo cada vez mais ágil, com visão ampla e integrada do que acontece de Norte a Sul do Espírito Santo. É sobre esses pilares que, a partir de abril, a TV Gazeta vai colocar no ar um novo formato para os telejornais ES1 e ES2 transmitidos para aproximadamente 1,8 milhão de telespectadores nas regiões Norte, Noroeste e Sul do Espírito Santo. A novidade promete reforçar a presença da Rede Gazeta nos municípios e o compromisso editorial de mostrar as notícias que mexem com a rotina dos capixabas.
A nova fase do telejornalismo regional contempla um investimento aproximado de R$ 1,7 milhão em tecnologia - incluindo um novo estúdio, com telão de LED duas vezes maior que o atual e cenário mais moderno e amplo. Mas não é só uma mudança visual: repórteres terão mais entradas ao vivo, diretamente de Cachoeiro, Colatina, Linhares ou de qualquer outra cidade onde haja um fato marcante naquele dia.
"Nosso jornalismo regional é uma marca forte da Rede Gazeta e estamos estreitando ainda mais esse laço com os capixabas. Os novos telejornais que vamos colocar no ar no dia 19 de abril irão aproximar Norte, Noroeste e Sul, oferecendo conteúdos mais dinâmicos e uma visão abrangente do que acontece no Estado. Teremos produtos mais robustos do ponto de vista da diversificação de assuntos", pontua o diretor de Negócios, Marcello Moraes.

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VÍNCULO LOCAL

À frente das câmeras, as jornalistas Gabrielle Manganelli e Valéria Vieira irão apresentar as notícias junto com o time de repórteres das regionais de Linhares, Colatina e Cachoeiro. Essa programação será exibida para 63 cidades. Os programas regionais terão a mesma estrutura do jornal transmitido para as 15 cidades cobertas pela TV Gazeta. Nessa área, o ES1 segue sob apresentação de Philipe Lemos e Rafaela Marquezini, e o ES2 continua sob comando e edição de Daniela Abreu.
O diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, ressalta que o compromisso com a presença local é algo que não muda. "Estamos trabalhando cada detalhe destes novos telejornais para que, aos poucos, consigamos aumentar nossa interatividade e a presença da população ao nosso lado. O ES1 e o ES2 são feitos junto com o telespectador, que é nossos olhos em cada canto do Estado. Nosso papel é dar visibilidade às questões que afetam o dia a dia das pessoas. Os repórteres, cinegrafistas e produtores seguem atentos a esses anseios e seguirão, como sempre, atrás de respostas, sempre que for necessário", pontua Abdo.
Dentro do novo conceito dos telejornais, caberá ao jornalista Abdo Filho a função de editor regional da TV, atuando dentro do telejornalismo e aproximando as rotinas editoriais da produção de A Gazeta e do G1 ES. As jornalistas Raquel Rosa, Anelice Sena e Bárbara Loss passam a ser coordenadoras locais de jornalismo, em contato com as equipes e também com o público.

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