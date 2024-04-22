TV Gazeta e Hemoes promovem "Dia D" de doação de sangue

Para marcar a última temporada da série "Sob Pressão", a TV Gazeta e o Hemoes vão realizar, no próximo sábado (27), o “Dia D Sob Pressão”, momento em que irão abrir as portas da Rede Gazeta, em Vitória , para que a população doe sangue. A mobilização faz parte de uma grande corrente proposta pela TV Globo às afiliadas, o Dia D se repetirá em todo o Brasil. Se você é doador de sangue, junte-se a esta corrente de solidariedade preenchendo este formulário e escolhendo seu horário de coleta.

A série "Sob Pressão" vai estrear a quinta e última temporada Crédito: Victor Pollak/Globo

A primeira temporada da série "Sob Pressão" foi ao ar em 2017, com uma importante responsabilidade social: promover uma reflexão em relação ao sistema público de saúde. A cada lançamento, a TV Globo faz uma campanha para repor os bancos de sangue. A quinta e última temporada estreia na terça (23), após a série "Encantado's".

“Fazer essa conexão de nossos produtos com o que é importante para a sociedade é um de nossos objetivos estratégicos, porque além de levar, neste caso, entretenimento para a nossa audiência, também temos a oportunidade de contribuir com algo que pode fazer diferença na vida das pessoas”, explica o gerente de Produção e Programação Carlos Gonzaga.

A médica e chefe de Núcleo Especial Técnico do Hemoes, Soraya Almeida, esclarece que para participar do "Dia D Sob Pressão", o doador deve comparecer ao local da doação portando um documento oficial com foto, estar em bom estado de saúde e pesar mais de 50kg.

A doação leva, em média, 50 minutos, tempo que pode ser considerado ínfimo em relação à importância desse ato e ao número de vidas que ele pode salvar. Uma única bolsa de sangue doada é fracionada em diferentes hemocomponentes e pode ser transfundida em até 4 pacientes.

"A nossa expectativa é que a campanha chegue até um número grande de pessoas e seja um sucesso de público. A nossa meta é conseguir atender 100 candidatos a doação no dia da ação. E aqueles que por algum motivo não conseguirem doar no dia, se sintam encorajados a vir até o Hemoes em uma próxima oportunidade e fazer sua doação, assim como aqueles que por algum motivo alheio às suas vontades são impossibilitados de realizar uma doação ao longo da vida, se tornem captadores habituais, divulgando esta necessidade entre familiares, amigos e sociedade", afirma Soraya.

Alerta

Além disso, Soraya ressalta que os tipos sanguíneos de fator Rh negativo (Rh-) são sempre os de maior escassez. São os mais raros na população e consequentemente mais difíceis de manter estoques adequados, considerando que, aproximadamente, 14,9% da população brasileira é portadora de grupos sanguíneos Rh negativo (Rh-) e destes em torno de 9% serão O negativo (O-).

O Dia D Sob Pressão acontece no sábado (27), de 8h às 13h, em um espaço montado pelo Hemoes na sede da Rede Gazeta, no bairro Monte Belo (Vitória). Os interessados podem se inscrever através do formulário

"Essa campanha é um importante desdobramento do propósito maior da série, que é engajar a população nas possibilidades para a saúde no Brasil, e representa um encerramento de ciclo à altura de uma franquia que fez história na dramaturgia brasileira”, destaca Leonora Bardini, diretora de Marketing e Programação da TV Globo.

Lucas Paraizo, roteirista de ‘Sob Pressão’, destaca a vocação de responsabilidade social da série. “Ao longo das cinco temporadas usamos a dramaturgia a favor da empatia e da transformação dos olhares. A cada lançamento fizemos campanhas que já arrecadaram mais de 30 mil bolsas de sangue e continuamos fazendo”, ressalta.