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De boa,  no mar

Tubarão-martelo aparece em passeio de observação de baleias no ES

O animal foi visto nesta sexta-feira (13) por pessoas que se dirigiam para a área onde as jubartes encantam com saltos incríveis na região da Grande Vitória

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:09

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 ago 2021 às 14:09
Vitória
Um  tubarão-martelo foi avistado durante um passeio de observação de baleias no litoral capixaba Crédito: Lua Amaral/Projeto Amigos da Jubarte
O passeio de barco nas águas capixabas é voltado à observação das baleias jubarte, mas, na imensidão do mar, elas não brilham sozinhas. Há quem queira dar o ar da graça e mostrar que também está "on". Nesta sexta-feira (13), um tubarão-martelo foi avistado nadando tranquilamente no marzão enquanto a embarcação se aproximava da região onde as gigantes saltam e encantam os turistas.

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Atento, um observador não perdeu a oportunidade de registrar o bitelo nadando calmamente na superfície, mostrando que a biodiversidade marinha no litoral do Estado segue encantando e surpreendendo quem o explora com responsabilidade.
A presença ilustre foi compartilhada nas redes sociais pelo Projeto Amigos da Jubarte, que desenvolve ações de conservação da espécie no Estado.
O aparecimento do tubarão-martelo é comum nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, e a espécie gosta de águas entre temperadas e quentes. Ele consegue detectar batimentos cardíacos mínimos de peixes através da detecção de campos magnéticos.
Como o próprio nome induz, o animal tem esta nomenclatora devido ao prolongamento na cabeça, que se assemelha a um martelo. Um macho adulto pode pesar até 500 quilos e medir 6 metros de comprimento.

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