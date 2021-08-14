Tubarão-martelo aparece em passeio de observação de baleias no ES

Um tubarão-martelo foi avistado durante um passeio de observação de baleias no litoral capixaba Crédito: Lua Amaral/Projeto Amigos da Jubarte

O passeio de barco nas águas capixabas é voltado à observação das baleias jubarte, mas, na imensidão do mar, elas não brilham sozinhas. Há quem queira dar o ar da graça e mostrar que também está "on". Nesta sexta-feira (13), um tubarão-martelo foi avistado nadando tranquilamente no marzão enquanto a embarcação se aproximava da região onde as gigantes saltam e encantam os turistas.

Atento, um observador não perdeu a oportunidade de registrar o bitelo nadando calmamente na superfície, mostrando que a biodiversidade marinha no litoral do Estado segue encantando e surpreendendo quem o explora com responsabilidade.

A presença ilustre foi compartilhada nas redes sociais pelo Projeto Amigos da Jubarte , que desenvolve ações de conservação da espécie no Estado.

O aparecimento do tubarão-martelo é comum nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, e a espécie gosta de águas entre temperadas e quentes. Ele consegue detectar batimentos cardíacos mínimos de peixes através da detecção de campos magnéticos.