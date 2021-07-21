Espécie de baleia nunca vista no ES é filmada pela 1ª vez no mar capixaba

Pela primeira vez uma baleia-minke-anã foi oficialmente avistada no litoral do Espírito Santo Crédito: Jubarte.lab/Divulgação

baleia-minke-anã (Balaenoptera acutorostrata) foi registrada em imagens por um projeto nadando tranquilamente e com saúde nos mares da plataforma da Pela primeira vez, uma) foi registrada em imagens por um projeto nadando tranquilamente e com saúde nos mares da plataforma da Grande Vitória , no litoral capixaba. O registro foi feito na semana passada pelos pesquisadores do Jubarte.Lab durante uma campanha de monitoramento por drones de cetáceos, mostrando que não é apenas de jubartes que é feito o mar capixaba.

Um macho adulto da espécie em questão pode chegar a ter até 5,5 metros de comprimento e pesar mais de 5 toneladas, "pouco" perto dos 16 metros e incríveis 40 toneladas que uma jubarte é capaz de atingir.

ROTA DAS BALEIAS

Vale lembrar que neste período do ano o litoral capixaba é rota dos gigantes do mar. As baleias saem das gélidas águas da Antártida e passem pela costa do Espírito Santo, onde dão um show à parte. O destino delas é a região de Abrolhos, compreendida entre o Norte do Estado e o Sul da Bahia, onde se reproduzem nas águas mornas e calmas. O berçário é uma área protegida e fundamental para a manutenção da espécie.

A temporada das baleias ocorre neste período do ano. A passagem delas por aqui ocorre entre os meses de junho e novembro, e tem grande potencial turístico, visto que é possível navegar até a região onde elas são avistadas e encantam com saltos cinematográficos.

Para ter essa experiência única, porém, é preciso procurar por empresas que ofereçam este pacote e contem com guias treinados. Além disso, é preciso respeitar os limites de aproximação entre barco e animal, além de outras recomendações.