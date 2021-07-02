Ação publicitária proporciona show das Baleias Jubarte em pleno solo capixaba

Show de baleias jubarte no litoral do ES durante temporada de reprodução Crédito: Leonardo Merçon/Amigos da Jubarte

A época dos espetáculos de Baleias Jubarte no litoral capixaba chegou e agora todo mundo vai poder acompanhar em pleno solo capixaba. Isso mesmo, em solo. Isso porque a agência Fire criou uma ação de realidade aumentada em mobiliário urbano que permite ver e ouvir o maior mamífero do mundo. A peça faz parte da campanha criada para a Vale, que apoia e contribui para a preservação da espécie.

“A chegada das Baleias Jubarte ao litoral do Espírito Santo é um espetáculo à parte. Mesmo com imagens tão belas, queríamos mostrar um pouco mais da experiência que é o passeio e a emoção de estar pertinho delas. Foi por isso que utilizamos a tecnologia da Realidade Aumentada nos MUBs para dar ´vida´ à peça. Ao acessar o QR Code, a pessoa poderia ver, ouvir e sentir um pouquinho mais como é a visita. Um trabalho bem legal desenvolvido para a Vale e que contou com a produção da Smoke Films e parceria da Mito Games e Maely", explica o diretor de Criação da Fire, Rodrigo Pegoretti.

Rodrigo Pegoretti, diretor de Criação da Fire Crédito: Divulgação

Há cinco anos, a Vale faz parte do projeto Amigos da Jubarte, que divulga a chegada desses animais ao Espírito Santo e como é possível presenciar esse espetáculo da natureza. Para ver as baleias ainda mais de perto e obter mais informações sobre o projeto, acesse o site. queroverbaleia.com.

Nova campanha da Ales

“Pode chegar, aqui tem tudo pra você. Pode chegar, a casa é sua, pode crer(...)”. É com a releitura de uma canção popular que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) lançou sua nova campanha para divulgar serviços oferecidos aos capixabas. O material é de autoria do time da MP Publicidade.

De acordo com Secretária de Comunicação Social da Ales, Margô Devos Martin, a campanha foi desenvolvida para divulgar aos cidadãos da Grande Vitória e interior do Estado os serviços oferecidos, desde 2018, no Espaço Assembleia Cidadã e em órgãos como a Ouvidoria, que é mais um canal de comunicação direta entre o Poder Legislativo e a população do Espírito Santo. O Espaço reúne Procon, Posto de Identificação, Delegacia de Defesa do Consumidor, Procuradoria da Mulher e Defensoria Pública, entre outros.

"O nosso principal objetivo é mostrar para a população que a Assembleia não é só a casa de leis, também é um local que acolhe o cidadão e presta serviços importantes para ele. Nesse sentido, a agência foi muito feliz na proposta do jingle que tem como base uma música popular conhecida.”, afirma Margo.

Melhor programa rural do rádio brasileiro

CBN Agro, programa apresentado semanalmente por Cassiano Ribeiro Crédito: Divulgação

O programa CBN Agro venceu o Prêmio “Os +Admirados da Imprensa do Agronegócio”, realizado por Jornalistas & Cia, como o melhor programa de rádio do setor. O resultado foi divulgado na última terça-feira (29). O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 13h20, na Rádio CBN e é comandado pelo editor-chefe da revista Globo Rural, Cassiano Ribeiro.

A premiação homenageou o repórter e escritor José Hamilton Ribeiro, do programa Globo Rural, que recebeu o Troféu HOrs COncours, pelos 67 anos de carreira e quase 50 de Globo Rural.

Por falar em CBN

Painel com Oscar Motomura faz parte da programação de aniversário de 25 anos da CBN Vitória Crédito: Divulgação

Com o tema ‘A Preparação das organizações para os desafios do período pós-pandemia’, o estudo será revelado em um painel na rádio CBN Vitória, na próxima terça-feira (6), às 10h. O consultor financeiro e comentarista da CBN, Luiz Gustavo Medina, irá intermediar a conversa. O evento será transmitido também no site de eventos de A Gazeta (agazeta.com.br/eventos).

G1 ES faz 10 anos

O G1 Espírito Santo está comemorando 10 anos de vida juntamente com o GE ES. Desde então, a missão dos veículos é ampliar a cobertura de jornalismo e esporte da Rede Gazeta na internet, além de levar o conteúdo da TV Gazeta para os internautas. Os sites são resultado de mais uma parceria entre a Rede Gazeta e a Globo. Ao longo dessa primeira década, o G1 Espírito Santo se consolidou como um dos veículos de comunicação referência para os capixabas.

“A chegada do G1 Espírito Santo foi um marco na TV Gazeta porque, além de nos inserir oficialmente no mundo digital, iniciou uma nova fase de interação entre o público da televisão e a internet. E isso gerou uma identidade que perdura até os dias atuais. A página hoje é uma referência para esse público e também um local fixo onde o telespectador e o internauta sabem que podem rever as reportagens da TV, acessar conteúdos exclusivos e serviços importantes para o dia a dia. O G1 Espírito Santo levou para a internet a força e a credibilidade já conhecidas do jornalismo da TV Gazeta”, disse o editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi.

Em comemoração, o G1 ES preparou uma reportagem especial em que relembra 10 coberturas marcantes dessa primeira década do portal e vai realizar uma live no Instagram da TV Gazeta, nesta sexta-feira (02/07), às 11h, para mostrar os bastidores do portal de notícias.

Novidade na Artcom

Camila Stockler, gerente de Marketing Digital, Crédito: Divulgação

Camila Stockler está de volta para compor o time digital da Artcom como a nova Gerente de Marketing. “Minha primeira experiência profissional foi na Artcom Comunicação. Tive o privilégio de aprender com profissionais excelentes e isso foi fundamental para minha evolução na publicidade. Depois de alguns anos e com novas habilidades, volto para assumir esse novo desafio como gerente de Marketing Digital, com muita felicidade e a certeza de que esse reencontro irá render ótimos resultados.”, avalia Camila.

Tem vaga na tribo

A Aldeia Conteúdo está aceitando um novo integrante em sua tribo, desde que seja analista de conteúdo formado em jornalismo, publicidade ou áreas afins. Para concorrer, o candidato também precisa ter experiência em produção de conteúdo para redes sociais e blogs. Conhecimento em assessoria de imprensa e SEO serão considerados diferenciais. Quem quiser concorrer à vaga, basta enviar currículo e portfolio (se tiver) para [email protected]

Participe você também!

Toda quinta-feira, a coluna Pelo Mercado vai trazer informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.