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Mil moradores

Três comunidades de João Neiva recebem acesso a internet gratuita

Nas localidades de Cavalinhos e Barra do Triunfo, o serviço já está em funcionamento e, de acordo com a prefeitura, a partir da próxima semana a comunidade de Cristal também vai receber o sinal
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 mar 2022 às 11:10

Publicado em 05 de Março de 2022 às 11:10

A instalação de internet pública em João Neiva faz parte do Programa Wi-Fi Brasil.
A instalação de internet pública em João Neiva faz parte do Programa Wi-Fi Brasil. Crédito: Prefeitura de João Neiva
Três comunidades de João Neiva recebem acesso a internet gratuita
Os moradores do interior de João Neiva, no Norte do Estado, vão passar a contar com uma tecnologia que já é bem conhecida, mas ainda de difícil acesso para quem mora em pequenas comunidades: a internet. A novidade chega de forma gratuita. Nas localidades de Cavalinhos e Barra do Triunfo, nesta sexta-feira (4), foram instaladas antenas que permitem acesso à internet pública. E, de acordo com a Prefeitura de João Neiva, a partir da próxima semana, a comunidade de Cristal também vai receber o sinal.
A instalação faz parte do Programa do governo federal Wi-Fi Brasil, que tem o objetivo de democratizar o acesso à comunicação digital, principalmente em locais de difícil acesso às torres de celular privadas, como é o caso das comunidades do município.
Em Cavalinhos, vivem mais de 450 pessoas. Já Barra do Triunfo, há aproximadamente 600 moradores. A novidade, além de beneficiar a população, também vai ajudar no serviço público de saúde. As torres com a internet gratuita foram instaladas próximas das unidades de saúde das comunidades.
A internet disponibilizada terá 20 mega para cada antena e amplitude de até 600 metros de alcance, o suficiente para atender a demanda dos moradores, segundo a prefeitura. Para ter acesso ao serviço, basta utilizar o celular ou computador, fazer a busca pelo wi-fi e seguir o passo a passo o que vai aparecer na tela, assistir ao vídeo que aparece do governo federal, e começar a navegar.
O projeto foi desenvolvido pelo Ministério das Comunicações e conta com a parceria da Telebras. No Espírito Santo, outros 70 municípios são atendidos, com 621 pontos de torres com as antenas de wi-fi instalados.
* Com informações de Ariele Rui da TV Gazeta Norte.

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