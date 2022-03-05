A instalação de internet pública em João Neiva faz parte do Programa Wi-Fi Brasil. Crédito: Prefeitura de João Neiva

Your browser does not support the audio element. Três comunidades de João Neiva recebem acesso a internet gratuita

Os moradores do interior de João Neiva , no Norte do Estado , vão passar a contar com uma tecnologia que já é bem conhecida, mas ainda de difícil acesso para quem mora em pequenas comunidades: a internet. A novidade chega de forma gratuita. Nas localidades de Cavalinhos e Barra do Triunfo, nesta sexta-feira (4), foram instaladas antenas que permitem acesso à internet pública. E, de acordo com a Prefeitura de João Neiva, a partir da próxima semana, a comunidade de Cristal também vai receber o sinal.

A instalação faz parte do Programa do governo federal Wi-Fi Brasil, que tem o objetivo de democratizar o acesso à comunicação digital, principalmente em locais de difícil acesso às torres de celular privadas, como é o caso das comunidades do município.

Em Cavalinhos, vivem mais de 450 pessoas. Já Barra do Triunfo, há aproximadamente 600 moradores. A novidade, além de beneficiar a população, também vai ajudar no serviço público de saúde. As torres com a internet gratuita foram instaladas próximas das unidades de saúde das comunidades.

A internet disponibilizada terá 20 mega para cada antena e amplitude de até 600 metros de alcance, o suficiente para atender a demanda dos moradores, segundo a prefeitura. Para ter acesso ao serviço, basta utilizar o celular ou computador, fazer a busca pelo wi-fi e seguir o passo a passo o que vai aparecer na tela, assistir ao vídeo que aparece do governo federal, e começar a navegar.

O projeto foi desenvolvido pelo Ministério das Comunicações e conta com a parceria da Telebras. No Espírito Santo, outros 70 municípios são atendidos, com 621 pontos de torres com as antenas de wi-fi instalados.