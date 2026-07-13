Trem noturno da Vale vende mais de 20 mil bilhetes para julho

Com mais de 20 mil passagens vendidas, a operação especial de viagens noturnas do Trem de Férias da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) segue com bilhetes disponíveis para o mês de julho. A maior oferta de lugares para quem deseja realizar o trajeto entre o Espírito Santo e Minas Gerais concentra-se atualmente na classe econômica.
A iniciativa permite que os passageiros realizem o deslocamento durante a madrugada, liberando o dia para outras atividades nos destinos. Essa operação especial atende à demanda das férias escolares e não altera os horários regulares do trem de passageiros, que continua operando normalmente durante o dia.
O Trem de Férias amplia uma conexão que já faz parte da rotina de milhares de pessoas ao longo da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Nesse período, ele oferece mais uma alternativa de transporte confortável e seguro, mantendo a integração entre cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo
João Falcão diretor da EFVM
Preços e onde comprar
As tarifas cobradas nas viagens noturnas são as mesmas praticadas no trajeto convencional diurno. O percurso completo, saindo da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica (ES), e chegando a Belo Horizonte (MG), custa R$ 87 na classe econômica e R$ 125 na executiva.
A compra das passagens pode ser feita de forma on-line, a qualquer hora, pelo site da Vale, ou presencialmente nas bilheterias das estações durante o horário comercial.
Trajeto e horários
O percurso atende municípios capixabas e mineiros, com paradas estratégicas nas estações de Fundão, Colatina, Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Ipatinga, Desembargador Drumond, Rio Piracicaba e Dois Irmãos.
Sentido Espírito Santo - Minas Gerais: O trem parte da Estação Pedro Nolasco (Cariacica) às 18h, com previsão de chegada a Belo Horizonte às 7h50 da manhã do dia seguinte.
Sentido Minas Gerais - Espírito Santo: O embarque na capital mineira ocorre às 19h, com chegada a Cariacica programada para as 8h15 da manhã seguinte.
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