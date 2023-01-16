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Nos dois sentidos

Trem da linha Vitória-Minas volta a circular parcialmente após suspensão

Viagens serão retomadas nesta terça-feira (17); passageiros afetados podem remarcar ou solicitar reembolso do bilhete no prazo de até 30 dias
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

16 jan 2023 às 15:56

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 15:56

Trem de passageiros Vitória a Minas
Trem de passageiros Vitória a Minas Crédito: Vale | Divulgação
Após ter a circulação suspensa devido às fortes chuvas que ocorreram em algumas regiões de Minas Gerais, o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas retomará as viagens nesta terça-feira (17), nos dois sentidos, com trajeto parcial. A viagem será realizada entre as estações de Mário Carvalho, em Timóteo (MG), e Pedro Nolasco, em Cariacica (ES).
A Vale informou, por meio de um comunicado, que a restrição está sendo adotada para tratar os efeitos das fortes chuvas e também para garantir a segurança dos passageiros e empregados. "As equipes de manutenção continuam atuando para que sejam restabelecidas as condições operacionais adequadas para a retomada do Trem de Passageiros em todo o percurso", destacou.
A Vale ainda ressaltou que os passageiros com viagens afetadas podem remarcar ou pedir reembolso da passagem no prazo de até 30 dias. Mais informações podem ser obtidas por meio do canal de atendimentos 0800 285 7000.
Trem da linha Vitória-Minas volta a circular parcialmente após suspensão

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