Trem da linha Vitória-Minas volta a circular parcialmente após suspensão

A Vale informou, por meio de um comunicado, que a restrição está sendo adotada para tratar os efeitos das fortes chuvas e também para garantir a segurança dos passageiros e empregados. "As equipes de manutenção continuam atuando para que sejam restabelecidas as condições operacionais adequadas para a retomada do Trem de Passageiros em todo o percurso", destacou.