Tragédia no Rio Doce: Justiça libera indenização a moradores de Linhares

Lama do Rio Doce se encontra com o mar em Regência, Linhares Crédito: Divulgação

Fundação Renova pelos danos causados na região pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. Trabalhadores do município de Linhares , no Norte do Espírito Santo, poderão se inscrever para receber as indenizações pagas pelapelos danos causados na região pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015.

A medida foi definida partir de decisão da 12ª Vara Federal. A comissão de moradores de Linhares entrou com uma petição na Justiça e recebeu decisão favorável. Com isso, o município passa a integrar sistema indenizatório em novembro.

A decisão da Justiça foi anunciada pelo diretor-presidente da Fundação Renova, Andre de Freitas, em encontro com a imprensa, nesta sexta-feira (23). Como se trata de uma decisão recente, o sistema de pagamento e as categorias beneficiadas não foram detalhadas.

Esses casos considerados de difícil comprovação de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, que começaram a ser pagos em Baixo Guandu e Naque, utilizam um novo sistema indenizatório.

Rio Doce, em Regência, poluído pela lama da barragem da mineradora Samarco Crédito: Bernardo Coutinho

O primeiro pagamento foi realizado a uma artesã capixaba, em setembro. De acordo com a Renova, nesta semana, foi alcançada a marca de cerca de 350 pagamentos realizados, 255 deles feitos em Baixo Guandu.

COMO SE INSCREVER

Os trabalhadores formais e informais que possuem direito aos benefícios, podem se inscrever através de seus advogados constituídos, pela plataforma denominada Portal do Advogado, disponível no site da Fundação Renova em www.fundacaorenova.org.

O acesso à plataforma é o primeiro passo para dar entrada neste novo sistema de indenização. Os advogados constituídos pelos atingidos precisam cumprir todas as etapas descritas na plataforma e atender às determinações das sentenças, como apresentar a documentação exigida. Depois que esse processo é finalizado e, em caso de aceite dos termos da indenização, os termos de adesão e quitação são encaminhados à Justiça.

Somente após a homologação pelo Juízo, a indenização é paga. Para ingressar na plataforma, os atingidos devem confirmar idade superior a 18 anos na data do rompimento, estar representado por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou Defensor Público e estar devidamente inscrito ou com solicitação de cadastro junto à Fundação Renova.

Segundo a Renova, os atingidos devem confirmar idade superior a 16 anos para ingressar na plataforma.

INDENIZAÇÕES