Tragédia da chuva: TV Gazeta exibe programa especial neste domingo (24)

Programa será apresentado por Rafaela Marquezini Crédito: Reprodução TV Gazeta

A TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre os estragos provocados pela chuva que destruiu pelo menos 10 cidades no Sul do Espírito Santo. O programa será apresentado por Rafaela Marquezini e vai ao ar às 18h50 deste domingo (24), ao vivo, no intervalo no "Domingão com Huck".

"Nossas equipes foram aos locais mais atingidos, registraram o desespero de famílias que perderam seus entes queridos ou buscam por desaparecidos, mas também encontraram muita solidariedade e esperança entre capixabas que estão ajudando na reconstrução e no recomeço de tanta gente que perdeu tudo. É nossa missão noticiar esses fatos históricos para todo o Espírito Santo", pontuou Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta e g1es.

As cidades mais castigadas são Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Vargem Alta, Mimoso do Sul, Ibitirama, Muqui, Muniz Freire, Guaçui e Castelo. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional enviou equipe prestar apoio a esses dez municípios.

Até agora, 17 mortes foram confirmadas e quase seis mil pessoas tiveram que deixar suas casas, segundo a Defesa Civil.

"A gravidade da situação nos fez acionar a programação nacional da TV Globo, que prontamente entrou em operação para viabilizar a realização do programa especial feito pelo nosso jornalismo. É uma situação dramática e que precisa ser registrada para todo o Estado", disse o gerente de produção e programação da TV Gazeta Carlos Gonzaga.