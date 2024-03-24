Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao vivo

Tragédia da chuva: TV Gazeta exibe programa especial neste domingo (24)

Rafaela Marquezini vai comandar o programa a partir das 18h50, para todo o Espírito Santo

Publicado em 24 de Março de 2024 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2024 às 16:14
Programa será apresentado por Rafaela Marquezini Crédito: Reprodução TV Gazeta
A TV Gazeta vai exibir um programa especial sobre os estragos provocados pela chuva que destruiu pelo menos 10 cidades no Sul do Espírito Santo. O programa será apresentado por Rafaela Marquezini e vai ao ar às 18h50 deste domingo (24), ao vivo, no intervalo no "Domingão com Huck".
"Nossas equipes foram aos locais mais atingidos, registraram o desespero de famílias que perderam seus entes queridos ou buscam por desaparecidos, mas também encontraram muita solidariedade e esperança entre capixabas que estão ajudando na reconstrução e no recomeço de tanta gente que perdeu tudo. É nossa missão noticiar esses fatos históricos para todo o Espírito Santo", pontuou Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta e g1es.
As cidades mais castigadas são Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Vargem Alta, Mimoso do Sul, Ibitirama, Muqui, Muniz Freire, Guaçui e Castelo. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional enviou equipe prestar apoio a esses dez municípios.
Até agora, 17 mortes foram confirmadas e quase seis mil pessoas tiveram que deixar suas casas, segundo a Defesa Civil.
"A gravidade da situação nos fez acionar a programação nacional da TV Globo, que prontamente entrou em operação para viabilizar a realização do programa especial feito pelo nosso jornalismo. É uma situação dramática e que precisa ser registrada para todo o Estado", disse o gerente de produção e programação da TV Gazeta Carlos Gonzaga.
Onde assistir ao programa especial? 
  • Programa CHUVA NO ES 
  • Horário: 18h50 
  • Apresentação: Rafaela Marquezini 
  • TV Gazeta

LEIA MAIS SOBRE CHUVA NO ES

Chuva no ES: 5 mortos em Mimoso do Sul estavam em casa para pessoas com deficiência (PCD)

Aposentada de 73 anos é resgatada com água no pescoço em Mimoso do Sul

Mais de 5,7 mil pessoas de seis cidades estão fora de casa após chuvas no ES

Chuva: 80% de Bom Jesus do Norte foi comprometido, diz Defesa Civil

ES decreta emergência em 13 cidades após chuva deixar estragos e mortos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES TV Gazeta ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados