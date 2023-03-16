Trabalhador sofre acidente e tem mão decepada em frigorífico de Guaçuí

Um homem de 25 anos sofreu um acidente e teve a mão decepada em um frigorífico na zona rural de Guaçuí, no Sul do Estado. O fato aconteceu na manhã dessa quarta-feira (15).
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h10 para realizar o atendimento. No local, funcionários do estabelecimento amparavam o rapaz, que já estava com a mão esquerda decepada. O membro foi colocado em um saco plástico com gelo. Os bombeiros não informaram como o acidente ocorreu.
O trabalhador foi socorrido lúcido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde continua internado na tarde desta quinta-feira (16), conforme disse a unidade. O estado de saúde dele não foi informado.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o estabelecimento, mas nenhum responsável foi localizado. O espaço segue aberto para que o estabelecimento se manifeste.