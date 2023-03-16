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No Sul do ES

Trabalhador sofre acidente e tem mão decepada em frigorífico de Guaçuí

O homem de 25 anos foi levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do município, onde permanece internado
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

16 mar 2023 às 17:17

Publicado em 16 de Março de 2023 às 17:17

Um homem de 25 anos sofreu um acidente e teve a mão decepada em um frigorífico na zona rural de Guaçuí, no Sul do Estado. O fato aconteceu na manhã dessa quarta-feira (15).
Viatura do Corpo de Bombeiros
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros nessa quarta-feira (15) Crédito: Vitor Jubini
Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h10 para realizar o atendimento. No local, funcionários do estabelecimento amparavam o rapaz, que já estava com a mão esquerda decepada. O membro foi colocado em um saco plástico com gelo. Os bombeiros não informaram como o acidente ocorreu.
O trabalhador foi socorrido lúcido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, onde continua internado na tarde desta quinta-feira (16), conforme disse a unidade. O estado de saúde dele não foi informado. 
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o estabelecimento, mas nenhum responsável foi localizado. O espaço segue aberto para que o estabelecimento se manifeste. 

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