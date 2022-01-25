Trabalhador fica com perna presa embaixo de material de asfalto no ES

Ao chegarem ao local. os militares constataram que algumas pessoas já estavam tentando retirar o material de cima da vítima com o auxílio de uma retroescavadeira. A guarnição dos Bombeiros prestou apoio na ação, com supervisão e orientações. O homem foi resgatado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O estado de saúde dele não foi informado.