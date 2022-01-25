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Domingos Martins

Trabalhador fica com perna presa embaixo de material de asfalto no ES

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira (25). Homem estava a serviço da Prefeitura de Domingos Martins e foi resgatado com apoio dos Bombeiros e auxílio de uma retroescavadeira

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2022 às 18:26
Um funcionário da Prefeitura de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, ficou com a perna presa embaixo de um grande pedaço de asfalto enquanto trabalhava no local a serviço da administração municipal. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (25) e, após ser resgatado, o homem foi socorrido para um hospital de Vitória.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, durante a manhã, para atender a ocorrência, no Centro do município. Segundo informações recebidas no acionamento, um grande pedaço de asfalto teria caído sobre a perna de um jovem, que estava prestando serviços no local.
Ao chegarem ao local. os militares constataram que algumas pessoas já estavam tentando retirar o material de cima da vítima com o auxílio de uma retroescavadeira. A guarnição dos Bombeiros prestou apoio na ação, com supervisão e orientações. O homem foi resgatado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O estado de saúde dele não foi informado.
Em nota enviada na tarde desta terça-feira (25), a Prefeitura de Domingos Martins confirmou o incidente e disse que o homem era um de seus funcionários. A administração municipal ressaltou que o Samu foi acionado e que, "por respeito a privacidade do funcionário, demais informações não serão repassadas", disse.

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