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Todos os dez trechos com mais acidentes em rodovias no ES ficam na BR 101

Dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e se referem ao ano de 2023, até maio; os trechos mais perigosos estão na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2023 às 12:04

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 12:04

Interdição na BR 101
BR 101 na Serra tem os trechos mais perigosos Crédito: Carlos Alberto Silva
Todos os dez trechos com mais acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo estão na BR 101. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e se referem ao ano de 2023, até maio. Os dois trechos mais violentos estão na Serra, entre os km 260 e km 280. No primeiro (km 260 a 270), foram registrados 94 acidentes nos primeiros cinco meses do ano. Nos dez quilômetros seguintes, houve mais 51 acidentes. 
Fora da BR 101, o trecho mais perigoso das rodovias federais está na BR 258, em Colatina, onde a PRF contabilizou 17 ocorrências.  Esse local aparece em 11º lugar no ranking de acidentes.
A BR 101 é a maior rodovia federal do Espírito Santo e atravessa grandes cidades como Serra, Viana, Linhares e São Mateus. É, em geral, nesses trechos onde ocorrem os acidentes.
Ficam também na BR 101 os trechos com mais mortes das rodovias federais: na Serra, em Viana e em Guarapari. Nesses locais, foram registradas seis mortes em acidentes entre janeiro e maio deste ano.
Todos os dez trechos com mais acidentes em rodovias no ES ficam na BR 101

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