Todos os dez trechos com mais acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo estão na BR 101. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e se referem ao ano de 2023, até maio. Os dois trechos mais violentos estão na Serra, entre os km 260 e km 280. No primeiro (km 260 a 270), foram registrados 94 acidentes nos primeiros cinco meses do ano. Nos dez quilômetros seguintes, houve mais 51 acidentes.
Fora da BR 101, o trecho mais perigoso das rodovias federais está na BR 258, em Colatina, onde a PRF contabilizou 17 ocorrências. Esse local aparece em 11º lugar no ranking de acidentes.
A BR 101 é a maior rodovia federal do Espírito Santo e atravessa grandes cidades como Serra, Viana, Linhares e São Mateus. É, em geral, nesses trechos onde ocorrem os acidentes.
Todos os dez trechos com mais acidentes em rodovias no ES ficam na BR 101