Homem morre atropelado na Rodovia do Contorno em Cariacica

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por uma carreta de carga na manhã desta segunda-feira (5), na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 289 por volta das 10h30, após o homem atravessar a via sem observar/respeitar o fluxo de veículos.
Uma faixa da esquerda precisou ser interditada e o trânsito fluiu pela faixa da direita. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da PRF e Polícia Civil.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).