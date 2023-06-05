Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Homem morre atropelado na Rodovia do Contorno em Cariacica

O atropelamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (5); vítima não foi identificada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2023 às 16:58

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 16:58

Vítima de atropelamento na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Vítima de atropelamento na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por uma carreta de carga na manhã desta segunda-feira (5), na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 289 por volta das 10h30, após o homem atravessar a via sem observar/respeitar o fluxo de veículos. 
Uma faixa da esquerda precisou ser interditada e o trânsito fluiu pela faixa da direita. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, para atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da PRF e Polícia Civil.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento BR 101 rodovia do contorno Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A fé de A a Z: as palavras que constroem a história da Festa da Penha
Imagem de destaque
Trump diz que 2º piloto de caça abatido foi resgatado: o que se sabe sobre a operação, que teve confronto entre EUA e Irã
Com decoração temática e programação especial, a Domingos Martins celebra a Páscoa com a tradição alemã
Osterbaum e programação especial: tudo sobre a Páscoa em Domingos Martins

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados