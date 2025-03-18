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Tensão em Vitória

"Tiro entrou a 3 metros de onde dormia", conta morador de prédio em Santa Helena

Morador encontrou o projétil na sala ao acordar na manhã desta terça (18). Ele dormia no quarto com a esposa enquanto um intenso tiroteio ocorria em bairros próximos durante a madrugada

Publicado em 18 de Março de 2025 às 16:47

Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

18 mar 2025 às 16:47
Vidro da sala foi atingida por disparo em meio a intenso tiroteio nesta terça-feira (18)
Vidro da sala foi atingida por disparo em meio a intenso tiroteio nesta terça-feira (18) Crédito: Leitor/A Gazeta
Um casal que reside do bairro Santa Helena, em Vitória, teve a janela da sala do apartamento atingida por um dos muitos disparos que assustaram moradores de diferentes regiões da Capital na madrugada desta terça-feira (18).
Em entrevista, João Ricardo, que por segurança optou em se identificar apenas pelo nome, relatou que a bala entrou pelo vidro da janela que fica a uma distância de três metros da janela do quarto em que dormiam no momento dos ataques.
"Eu vi hoje de manhã, fui para a sala e notei algo no chão. Peguei o objeto, percebi que era durinho e, olhando melhor, falei: "Pô, é um projétil". Na mesma hora, olhei para a janela e vi um buraco [...] E o meu quarto fica na mesma parede da sala, e as janelas estão na mesma parede. Da janela da sala até a do meu quarto, deve ter uns três metros.", relatou João Ricardo.
O morador contou sobre outras experiências envolvendo troca de tiro na região. "De vez em quando acontece (disparos). Mas dessa vez foi mais intenso, né? Agora a gente sabe que a coisa é séria", complementou.
"Tiro entrou a 3 metros de onde dormia", conta morador de prédio em Santa Helena

Insegurança na região

Embora não exista ligação comprovada entre os dois casos, o morador relatou que se sente inseguro no bairro, especialmente por conta da presença constante de usuários de drogas.
"Tem toda essa insegurança. O pessoal fez uma pracinha bacana aqui embaixo, arrumaram tudo, colocaram umas mesas... mas agora virou ponto para todo mundo fumar maconha e crack, sabe? A gente fica receoso", disse ele.
Moradores de bairros vizinhos, como Enseada do Suá e Bento Ferreira, também escutaram o barulho dos disparos. Em entrevista à TV Gazeta, o aspirante Polito, do 1º Batalhão de Polícia Militar, informou que os tiros ocorreram entre os bairros Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa, mas não há informação sobre confrontos diretos entre grupos das duas localidades.
De acordo com a Polícia Militar, nenhum dos envolvidos no tiroteio foi localizado e ainda não há informação sobre a localidade exata em que os disparos começaram, mas o policiamento foi reforçado na região.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do 2º Distrito Policial e 3º Distrito Policial de Vitória e não há detalhes a serem divulgados, no momento

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