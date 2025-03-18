Pai é preso suspeito de abusar sexualmente das duas filhas em Muniz Freire

Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente das filhas de 15 e 23 anos em Muniz Freire, na Região Sul do Estado. A prisão aconteceu na última sexta-feira (14), mas foi divulgado pela Polícia Civil apenas nesta terça-feira (18). Durante as investigações, o pai foi interrogado, mas optou por permanecer em silêncio. A mãe das vítimas também foi ouvida, mas afirmou não ter conhecimento dos fatos.
O caso chegou ao conhecimento da polícia por meio de uma denúncia anônima que relatou o crime no dia 6 de março. Cinco dias depois da primeira denúncia, uma testemunha de 46 anos também alegou ter sido vítima do mesmo suspeito. A adolescente de 15 anos, que está grávida, relatou que sofreu violência sexual do pai desde os 7 anos e nunca contou sobre a situação para a mãe. Devido aos traumas, ela passará por acompanhamento psiquiátrico e psicológico.
Segundo o delegado Hélio Flávio Martins, titular da Delegacia de Muniz Freire, ainda não é possível afirmar se a mãe tem envolvimento nos crimes. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e violência psicológica. A Polícia Civil afirma que as investigações seguem em andamento para apurar todos os fatos e determinar eventuais responsabilidades.