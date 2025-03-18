Pai é preso suspeito de abusar sexualmente das duas filhas em Muniz Freire

O caso chegou ao conhecimento da polícia por meio de uma denúncia anônima que relatou o crime no dia 6 de março. Cinco dias depois da primeira denúncia, uma testemunha de 46 anos também alegou ter sido vítima do mesmo suspeito. A adolescente de 15 anos, que está grávida, relatou que sofreu violência sexual do pai desde os 7 anos e nunca contou sobre a situação para a mãe. Devido aos traumas, ela passará por acompanhamento psiquiátrico e psicológico.