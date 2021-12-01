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De Colatina

Tetraplégica após levar 5 tiros do ex, jovem do ES ganha tratamento em MG

Márcio Reis do Santos foi condenado pela tentativa de feminicídio contra Simone Fagundes Ribeiro em 20188. Jovem conseguiu vaga em hospital de Belo Horizonte, referência em reabilitação ortopédica e neurológica
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 dez 2021 às 19:21

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:21

Simone Fagundes Ribeiro ficou tetraplégica após ser atingida por cinco tiros, disparados pelo ex-companheiro, em Colatina.
Simone Fagundes Ribeiro ficou tetraplégica após ser atingida por cinco tiros, disparados pelo ex-marido dela Crédito: Heriklis Douglas
Na noite do dia 2 de maio de 2018, Simone Fagundes Ribeiro, de 23 anos, teve sua vida marcada para sempre. Ela ficou tetraplégica após ser atingida por cinco tiros, disparados pelo ex-marido em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Mas essa história ganha um novo capítulo: a jovem ganhou uma vaga para fazer tratamento em um hospital filantrópico de Belo Horizonte, Minas Gerais, referência em reabilitação ortopédica e neurológica.
Mais de três anos após ter sofrido a tentativa de feminicídio, Simone agora espera ganhar um pouco de independência com o novo tratamento e está esperançosa.
"É um hospital muito concorrido e muito dificil de conseguir vaga. Eu espero ganhar um pouco mais de movimentação e ter um pouco mais de independência e liberdade"
Simone Fagundes Ribeiro - Jovem de 23 anos, tetraplégica após tentativa de feminicídio
Na época do crime, Simone estava separada do marido, Márcio Reis do Santos, e foi avisada pela mãe dele de que o homem não estava em casa e a jovem poderia buscar os pertences dela, que ainda estavam na residência. No entanto, o ex-marido não aceitava o fim da relação e ficou escondido na casa. Assim que a vítima passou pelo portão, ele atirou cinco vezes contra ela, fugindo em seguida.
Cinco dias depois do crime, Márcio foi encontrado escondido na caixa d’água da própria casa, e preso. Somente em 2019, o homem foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de R$ 100 mil de indenização por tentar assassinar a ex-mulher.
Enquanto buscava justiça, Simone também mantinha o tratamento e conseguiu recuperar alguns movimentos.”Hoje eu já consigo mexer um pouco os braços. Para quem ouviu que iria ficar em estado vegetativo em cima de uma cama e não ia nem falar, foi um grande passo“, conta a jovem.
Após sofrer a tentativa de feminicídio, Simone Fagundes Ribeiro se dedicou a tratamentos para recuperar movimentos Crédito: Heriklis Douglas
Simone ainda não sabe que avanços ela pode ter com o tratamento no hospital em Belo Horizonte. Segundo ela, a primeira consulta vai acontecer entre os dias 7 e 17 de dezembro, quando a jovem será avaliada pelos médicos.
“Vai ser a primeira vez que eu vou ao hospital. Então, ainda preciso passar por uma bateria de exames e ser avaliada pela equipe médica, fisioterapeutas, psicólogos, neurologistas...”, explica.

PEDIDO DE AJUDA PARA A VIAGEM

Para passar 10 dias em Minas Gerais, a jovem precisa pagar os custos da viagem. Por isso, Simone está pedindo ajuda. Ela disse que as doações podem ser feitas através do PIX, com código 27 99932-3542, em nome Simon Fagundes, um parente dela.

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