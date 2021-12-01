Tetraplégica após levar 5 tiros do ex, jovem do ES ganha tratamento em MG

Simone Fagundes Ribeiro ficou tetraplégica após ser atingida por cinco tiros, disparados pelo ex-marido dela Crédito: Heriklis Douglas

Na noite do dia 2 de maio de 2018, Simone Fagundes Ribeiro, de 23 anos, teve sua vida marcada para sempre. Ela ficou tetraplégica após ser atingida por cinco tiros, disparados pelo ex-marido em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Mas essa história ganha um novo capítulo: a jovem ganhou uma vaga para fazer tratamento em um hospital filantrópico de Belo Horizonte, Minas Gerais , referência em reabilitação ortopédica e neurológica.

Mais de três anos após ter sofrido a tentativa de feminicídio, Simone agora espera ganhar um pouco de independência com o novo tratamento e está esperançosa.

"É um hospital muito concorrido e muito dificil de conseguir vaga. Eu espero ganhar um pouco mais de movimentação e ter um pouco mais de independência e liberdade" Simone Fagundes Ribeiro - Jovem de 23 anos, tetraplégica após tentativa de feminicídio

Na época do crime, Simone estava separada do marido, Márcio Reis do Santos, e foi avisada pela mãe dele de que o homem não estava em casa e a jovem poderia buscar os pertences dela, que ainda estavam na residência. No entanto, o ex-marido não aceitava o fim da relação e ficou escondido na casa. Assim que a vítima passou pelo portão, ele atirou cinco vezes contra ela, fugindo em seguida.

Cinco dias depois do crime, Márcio foi encontrado escondido na caixa d’água da própria casa, e preso. Somente em 2019, o homem foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de R$ 100 mil de indenização por tentar assassinar a ex-mulher.

Enquanto buscava justiça, Simone também mantinha o tratamento e conseguiu recuperar alguns movimentos.”Hoje eu já consigo mexer um pouco os braços. Para quem ouviu que iria ficar em estado vegetativo em cima de uma cama e não ia nem falar, foi um grande passo“, conta a jovem.

Após sofrer a tentativa de feminicídio, Simone Fagundes Ribeiro se dedicou a tratamentos para recuperar movimentos Crédito: Heriklis Douglas

Simone ainda não sabe que avanços ela pode ter com o tratamento no hospital em Belo Horizonte. Segundo ela, a primeira consulta vai acontecer entre os dias 7 e 17 de dezembro, quando a jovem será avaliada pelos médicos.

“Vai ser a primeira vez que eu vou ao hospital. Então, ainda preciso passar por uma bateria de exames e ser avaliada pela equipe médica, fisioterapeutas, psicólogos, neurologistas...”, explica.

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