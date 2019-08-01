Simone Fagundes Ribeiro, de 21 anos, ficou tetraplégica após os tiros do ex-marido. Aos poucos, ela recupera o movimento dos braços Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Depois de aproximadamente um ano e dois meses de espera, Simone Fagundes Ribeiro viu o maior pesadelo da vida dela ter o último capítulo escrito. Nesta quarta-feira (31), o ex-marido, Márcio Reis do Santos, foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de R$ 100 mil de indenização por ter tentado assassinar a ex-mulher em Colatina

Em maio do ano passado, ele atirou cinco vezes contra Simone, que correu o risco de ficar tetraplégica. “No primeiro momento, o médico que me atendeu disse que eu não sobreviveria e que, se conseguisse, ficaria vegetando em cima de uma cama”, disse Simone, que hoje, com a ajuda de fisioterapia, ainda mexe pouco os braços.

Your browser does not support the audio element. Ex que deixou mulher paraplégica é condenado a 18 anos de prisão no ES

Colatina, no Noroeste do Estado, foram ouvidos a mãe do acusado, o irmão da vítima e a própria Simone. Considerado culpado, Márcio respondeu por homicídio duplamente qualificado: por emboscada e por feminicídio. O julgamento começou no início da tarde e terminou apenas por volta das 21h. No Fórum Juiz João Cláudio, em, nodo Estado, foram ouvidos a mãe do acusado, o irmão da vítima e a própria Simone. Considerado culpado, Márcio respondeu por homicídio duplamente qualificado: por emboscada e por feminicídio.

Assistente de acusação, Pedro Lozer Pacheco confessou que a brutalidade do crime revolta. “Nos 12 anos em que trabalho na área penal, este é o caso mais monstruoso que atuei, porque foi premeditado em alto grau e a motivação para tal ato teria sido apenas a não aceitação do fim do relacionamento por parte do agressor”, comentou.

MISTO DE REVOLTA E ALÍVIO

O julgamento colocou, pela terceira vez, o acusado e a vítima frente a frente. “O que eu sinto é revolta, porque eu gostava muito dele e convivemos por anos. É revolta e ódio, porque hoje ele é uma pessoa que me fez muito mal. Ele não só parou com a minha vida, como afetou a da minha mãe, que precisa cuidar de mim”, desabafou Simone.

Mas nesta quarta-feira, ainda antes de saber se o ex-marido seria ou não condenado, ela já se sentia aliviada. “Esse momento é um conforto para mim, porque só as pessoas próximas sabem tudo que passei, passo e ainda vou passar”, revelou ela, que precisou adiar o sonho de fazer o curso de auxiliar de enfermagem.

RELEMBRE O CASO

Na noite do dia 2 de maio de 2018, Simone foi avisada pela mãe de Márcio que ele não estava em casa e que poderia buscar os pertences dela, que ainda estavam na residência. No entanto, o ex-marido estava escondido no galinheiro e, assim que a vítima passou pelo portão, atirou cinco vezes contra ela, fugindo em seguida.