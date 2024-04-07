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Festa da Penha

Terceira Ponte terá interdição parcial nesta segunda para Romaria dos Ciclistas

É a primeira vez que romeiros de bicicleta partirão de Vitória para Vila Velha nas celebrações da Festa da Penha; veja o horário da interdição
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 abr 2024 às 17:55

Publicado em 07 de Abril de 2024 às 17:55

Terceira Ponte foi escolhida como uma das maravilhas do ES
Terceira Ponte terá interdição parcial para a romaria dos ciclistas nesta segunda-feira (8) Crédito: Christian Diego
A Romaria dos Ciclistas terá uma novidade em 2024. Este ano, os romeiros de bike também partirão de Vitória para Vila Velha na programação que acontece na segunda-feira (8). A Terceira Ponte será parcialmente interditada, no sentido Vitória-Vila Velha, das 7h às 9h. A faixa da direita será dedicada aos devotos de Nossa Senhora da Penha.
A ponte será sinalizada indicando o ponto de interdição. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), serão disponibilizadas equipes de apoio, com guincho, ambulância e inspetores de pista, para dar suporte em qualquer eventualidade durante a romaria, além de videomonitamento.
A Ceturb também vai colocar à disposição um ônibus do Bike GV, que vai acompanhar o percurso, de cerca de 15 quilômetros – entre Jardim Camburi, em Vitória, e a Prainha, em Vila Velha –, para o transporte de bicicletas e seus proprietários, caso ocorra algum problema.

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Mas atenção. No retorno a Vitória, os ciclistas deverão utilizar Ciclovia da Vida, não a ponte. A Ceturb ressalta que o serviço de ônibus Bike GV também estará funcionando, além das barcas do Aquaviário, que têm espaço para bicicletas. Os horários do Bike GV e do Aquaviário podem ser consultados no site da Ceturb-ES e no aplicativo Ônibus GV.

Trajeto e outras interdições

A Prefeitura de Vitória, por meio da Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot), também organizou alguns pontos de interdições e orientações aos motoristas durante o trajeto. A programação é seguinte:
A partida dos romeiros de bike está marcada para às 7 horas do Parque Atlântica, em Jardim Camburi, na Avenida Dante Michelini, rumo ao Pier de Iemanjá. A pista no sentido Jardim Camburi-Centro será totalmente fechada. De acordo com a prefeitura, em razão do feriado, a via já estará fechada em razão da Rua de Lazer, que é montada todos os domingos e feriados.
A Romaria dos Ciclistas percorrerá toda a extensão da Dante Michelini. O trânsito no sentido Jardim Camburi-Centro terá faixa reversível, ou seja, funcionará com mão e contramão. Próximo ao Quiosque 1 (Barlavento), no semáforo, os ciclistas irão atravessar a via para acessarem a Ponte de Camburi, no sentido Jardim Camburi-Centro.
Os romeiros passarão, ainda, pelos seguintes pontos: 
  • Avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto;
  • Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá; 
  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá; 
  • Rua Clóvis Machado, ao lado do Palácio do Café, na altura da Praça do Papa, na Enseada do Suá; 
  • Terceira Ponte, de onde seguirão para a Prainha, em Vila Velha.

Romaria dos Ciclistas em Vila Velha

O trajeto tradicional da Romaria dos Ciclistas, em Vila Velha, saindo da praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, rumo à Prainha, também será realizado nesta segunda-feira, a partir das 8h.

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