Terceira Ponte terá interdição parcial nesta segunda para Romaria dos Ciclistas

Terceira Ponte terá interdição parcial para a romaria dos ciclistas nesta segunda-feira (8) Crédito: Christian Diego

A Romaria dos Ciclistas terá uma novidade em 2024. Este ano, os romeiros de bike também partirão de Vitória para Vila Velha na programação que acontece na segunda-feira (8). A Terceira Ponte será parcialmente interditada, no sentido Vitória-Vila Velha, das 7h às 9h. A faixa da direita será dedicada aos devotos de Nossa Senhora da Penha.

A ponte será sinalizada indicando o ponto de interdição. De acordo com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), serão disponibilizadas equipes de apoio, com guincho, ambulância e inspetores de pista, para dar suporte em qualquer eventualidade durante a romaria, além de videomonitamento.

A Ceturb também vai colocar à disposição um ônibus do Bike GV, que vai acompanhar o percurso, de cerca de 15 quilômetros – entre Jardim Camburi, em Vitória, e a Prainha, em Vila Velha –, para o transporte de bicicletas e seus proprietários, caso ocorra algum problema.

Mas atenção. No retorno a Vitória, os ciclistas deverão utilizar Ciclovia da Vida, não a ponte. A Ceturb ressalta que o serviço de ônibus Bike GV também estará funcionando, além das barcas do Aquaviário, que têm espaço para bicicletas. Os horários do Bike GV e do Aquaviário podem ser consultados no site da Ceturb-ES e no aplicativo Ônibus GV.

Trajeto e outras interdições

A Prefeitura de Vitória, por meio da Gerência de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot), também organizou alguns pontos de interdições e orientações aos motoristas durante o trajeto. A programação é seguinte:

A partida dos romeiros de bike está marcada para às 7 horas do Parque Atlântica, em Jardim Camburi, na Avenida Dante Michelini, rumo ao Pier de Iemanjá. A pista no sentido Jardim Camburi-Centro será totalmente fechada. De acordo com a prefeitura, em razão do feriado, a via já estará fechada em razão da Rua de Lazer, que é montada todos os domingos e feriados.

A Romaria dos Ciclistas percorrerá toda a extensão da Dante Michelini. O trânsito no sentido Jardim Camburi-Centro terá faixa reversível, ou seja, funcionará com mão e contramão. Próximo ao Quiosque 1 (Barlavento), no semáforo, os ciclistas irão atravessar a via para acessarem a Ponte de Camburi, no sentido Jardim Camburi-Centro.

Os romeiros passarão, ainda, pelos seguintes pontos:

Avenida Saturnino de Brito, Praia do Canto;

Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá;

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá;

Rua Clóvis Machado, ao lado do Palácio do Café, na altura da Praça do Papa, na Enseada do Suá;

Terceira Ponte, de onde seguirão para a Prainha, em Vila Velha.



Romaria dos Ciclistas em Vila Velha