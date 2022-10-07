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Mobilidade

Tempo de semáforos em Vitória faz pedestre precisar correr para atravessar

Pedestres reclamam que em alguns pontos da Capital do ES precisam acelerar o passo para conseguir chegar de um lado ao outro da via antes do sinal abrir para os carros

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 07:51

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 out 2022 às 07:51
Os semáforos são uma antiga reclamação dos moradores de Vitória, tanto pedestres como motoristas. Uma das principais queixas é quanto ao tempo de travessia para os pedestres em alguns locais da Capital.
Leitores entraram em contato com A Gazeta para reclamar que em alguns pontos da cidade é preciso correr para atravessar a rua dentro do tempo. A reportagem foi até alguns dos locais indicados e ouviu o que pensam as pessoas que passam por ali diariamente.
É importante destacar que nós levamos em conta o tempo necessário para fazer a travessia completa - ir de um lado a outro da via. Nesse caso, realmente, o tempo apressa os pedestres. Principalmente quem tem mobilidade reduzida. No tempo que nossa equipe esteve no local, vimos pessoas tendo que apertar o passo para atravessar.
Isso porque fazer a travessia completa, geralmente, depende da sincronia de dois semáforos. Nos pontos da orla de Camburi, um dos locais apontados pelos leitores, esse tempo é de um pouco mais de 20 segundos.
O pedestre até pode optar por parar no canteiro central e esperar o sinal fechar e abrir novamente. Essa, porém, não é a opção da maioria das pessoas. Confira no vídeo acima.
Semáforo na Avenida Dante Michelini
Semáforo na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA?

Segundo a Secretaria de Trânsito de Vitória, para determinar o tempo de cada semáforo para travessia de pedestres são considerados vários critérios, como a quantidade de tráfego de veículos, de ciclistas e de pedestres em cada ponto, além da largura da via. Por isso, a prefeitura afirma que, mesmo com as reclamações apontadas, o tempo dos semáforos é suficiente.

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