Tempo de semáforos em Vitória faz pedestre precisar correr para atravessar

Os semáforos são uma antiga reclamação dos moradores de Vitória, tanto pedestres como motoristas. Uma das principais queixas é quanto ao tempo de travessia para os pedestres em alguns locais da Capital.

Leitores entraram em contato com A Gazeta para reclamar que em alguns pontos da cidade é preciso correr para atravessar a rua dentro do tempo. A reportagem foi até alguns dos locais indicados e ouviu o que pensam as pessoas que passam por ali diariamente.

É importante destacar que nós levamos em conta o tempo necessário para fazer a travessia completa - ir de um lado a outro da via. Nesse caso, realmente, o tempo apressa os pedestres. Principalmente quem tem mobilidade reduzida. No tempo que nossa equipe esteve no local, vimos pessoas tendo que apertar o passo para atravessar.

Isso porque fazer a travessia completa, geralmente, depende da sincronia de dois semáforos. Nos pontos da orla de Camburi , um dos locais apontados pelos leitores, esse tempo é de um pouco mais de 20 segundos.

O pedestre até pode optar por parar no canteiro central e esperar o sinal fechar e abrir novamente. Essa, porém, não é a opção da maioria das pessoas. Confira no vídeo acima.

Semáforo na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA?